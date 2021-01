Smart Home: Neue Google Nest-Produkte stehen vor der Tür – diese Produkte werde wohl in Kürze vorgestellt

Google wird auch im Jahr 2021 wieder viele neue Produkte auf den Markt bringen und in den letzten Tagen sind bereits die ersten Informationen rund um kommende Smart Home-Hardware unter der Marke Nest durchgesickert. Ein Blick auf das Portfolio zeigt uns, dass nicht nur neue Smart Displays und neue Kameras auf dem Plan stehen, sondern womöglich ein großangelegter Nest-Relaunch.



Google hat die Marke Nest im Bereich des Smart Home etabliert und hat sich damit möglicherweise nicht den größten Gefallen getan, aber dennoch hält man weiterhin daran fest. In den nächsten Wochen und Monaten werden neue Produkte auf den Markt kommen, mit denen man erneut angreifen und das eigene Ökosystem rund um den Google Assistant auch mit eigener Hardware pushen möchte. Hier ein kurzer Überblick über das, was wohl bald kommt.

Nest Smart Display oder Sicherheitssystem

Das Nest Hub Smart Display ist schon seit langer Zeit auf dem Markt und dürfte schon sehr bald einen Nachfolger an die Seite gestellt bekommen, der zusätzliche Features mitbringt und möglicherweise eine zweite Rolle einnimmt. Durch die Gestensteuerung sowie die ohnehin enge Anbindung an das Ökosystem dürfte das Smart Display die Rolle des Nest Sicherheitssystems übernehmen können, das kürzlich eingestellt wurde aber für diesen Bereich essenziell ist.

» Smart Home: Google will in die Schlafzimmer – neues Nest Smart Display soll Schlaftracking ermöglichen

» Alle bekannten Informationen zum neuen Nest Smart Display









Nest Cams

Google hat vor wenigen Tagen offiziell bestätigt, dass in Kürze neue Nest-Sicherheitskameras auf den Markt kommen werden. Die Formulierung spricht eindeutig im Plural, sodass mit mehreren Geräten gerechnet werden darf. Mutmaßlich wird man sowohl Innen als auch Außen nachlegen und vielleicht zusätzlich kleinere Lösungen im petto haben, so wie der große Konkurrent Amazon und die zahlreichen weiteren Hersteller. Den Verkauf der Nest Cam IQ Outdoor hat man schon jetzt gestoppt.

» Alle Informationen zu den neuen Nest Kameras

Nest Smart Speaker

Google hat im vergangenen Jahr den neuen Nest Audio vorgestellt, der den in die Jahre gekommenen Google Home Smart Speaker ersetzt. Nur wenige Tage später wurde das Aus für den Google Home Max verkündet und der kleine Smart Speaker Nest Mini ist auch schon wieder im zweiten Jahr. Es deutet sehr stark darauf hin, dass Google in diesem Jahr einen neuen kleinen Smart Speaker auf den Markt bringen wird, sozusagen den Google Nest Mini 2. Einen Nachfolger für Google Home Max würde ich in diesem Jahr ausschließen, da man die Nutzer gerade erst auf die Möglichkeit verwiesen hat, zwei Nest Audio zu verwenden.















