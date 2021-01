Smart Home Sicherheit: Google kündigt mehrere neue Nest Überwachungskameras an – Lineup wird verjüngt

Googles Smart Home-Marke Nest legt kräftig nach und wird neben einem neuen Smart Display in diesem Jahr auch neue Sicherheitskameras auf den Markt bringen. Das aktuelle Kamera-Portfolio ist schon wieder ein wenig in die Jahre gekommen, zum Teil gar nicht mehr verfügbar und war Bestandteil der mittlerweile eingestellten Sicherheitslösung. Die Zeichen stehen also auf Neustart.



Google ist mit der Marke Nest hauptsächlich im Bereich der Smart Home-Sicherheit unterwegs, macht es den Nutzern aber durch mehrfache Portfolio-Änderungen nicht wirklich leicht und nun steht man vor einem erneuten Relaunch: Die Nest Cam IQ Outdoor ist bereits seit einigen Wochen ausverkauft und wird wohl auch nicht mehr in den Handel zurückkehren. Angesprochen auf diese Berichte hat Google bestätigt, in Kürze neue Nest-Sicherheitskameras auf den Markt zu bringen.

Weil der Markt der smarten Sicherheitskameras längst viele weitere große Unternehmen, darunter auch Smart Home-Konkurrent Amazon, angezogen hat, muss Google in diesem Bereich stark nachlegen und mehr als nur neue Generationen präsentieren. Dass man dies nun öffentlich ankündigt, deutet für mich darauf hin, dass es nur noch wenige Wochen dauern wird und wir sicherlich nicht bis Mai dieses Jahres warten müssen. Eventuell ist auch das neue Nest Smart Display ein Teil dieser Lösung.

Das neue Nest Smart Display soll neben Zigbee auch die Soli-Gestensteuerung mitbringen, die sich eventuell auch für eine Sicherheitslösung und nicht nur für den Bedien-Komfort eignen könnte.

» Smart Home: Neues Google Nest Smart Display bei der FCC aufgetaucht – mit Soli-Gestensteuerung & Zigbee

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren