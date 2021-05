Fuchsia: Googles neues Betriebssystem kommt bald – auch Samsung arbeitet nun an der neuen Plattform

Google könnte schon nächste Woche das neue Betriebssystem Fuchsia vorstellen, dessen Entwicklung wir hier im Blog schon seit sehr langer Zeit folgen. Doch weil Google nicht nur das Betriebssystem benötigt, sondern auch auf die passende Hardware angewiesen ist, gibt es nun eine interessante Kooperation – wenn man das so nennen möchte. Samsung ist zum offiziellen Fuchsia-Contributor geworden.



Zwischen Google und Samsung herrschte gefühlt einige Jahre Eiszeit, denn obwohl man stark voneinander abhängig ist, gab es lange Zeit keine gemeinsamen Produkte – was unter anderem daran lag, dass sich Samsung mit Tizen etwas aus der Android-Welt lösen wollte. Doch davon scheint man nun langsam wieder abzurücken, was sich an einigen kommenden Produkten zeigen dürfte: Erst gestern wurde bekannt, dass in Kürze nach langer Zeit die erste Samsung Smartwatch mit Wear OS auf den Markt kommt.

Aber nicht nur bei Wear OS bzw. den Smartwatches arbeitet man zusammen, sondern auch beim kommenden Betriebssystem Fuchsia. Das pendelt ja immer noch irgendwo zwischen “fast fertig” und “Projekt eingestellt”, aber in der jüngsten Vergangenheit häufen sich die Anzeichen darauf, dass es schon in wenigen Tagen auf der Google I/O erstmals präsentiert werden könnte – in einem bislang unbekannten Stadium. Ob man etwas Handfestes zu präsentieren hat, Bilder zeigen kann und Funktionen präsentieren kann oder es noch bei der Theorie bleibt, ist nicht bekannt.

Nun sind im Fuchsia-Projekt eindeutige Strings aufgetaucht, die eine Mitarbeit Samsungs bei Fuchsia bestätigt. Konkret hat das Unternehmen als inoffizieller Fuchsia-Contributor das eigene Flash Friendly File System (Link funktioniert nicht mehr) implementiert. Samsung dürfte also den Einsatz von Fuchsia planen.









Das Samsung File System konnte sich in den letzten Jahren immer stärker durchsetzen und ist auf Android-Smartphones des Unternehmens und sogar auf Googles Pixel-Smartphones im Einsatz. Dass man es nun auch in Fuchsia implementiert, ist also eine logische Vorarbeit, um das Betriebssystem eines Tages einsetzen zu können. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Fuchsia auf Nest Smart Displays nutzbar sein wird. Vielleicht plant auch Samsung bereits Smart Displays oder andere Geräte mit Fuchsia.

Es ist nicht das erste Mal, dass Google das Projekt für andere Unternehmen öffnet bzw. das diese daran mitarbeiten. In den letzten Jahren fanden sich bereits Überarbeitungen von Entwicklern, die eindeutig Huawei, Sony, LG und einigen anderen Unternehmen zugeschrieben werden konnten. Aber auch viele Komponenten-Hersteller haben schon ihre Beiträge geleistet. Für ein Spielwiesen-Projekt, das laut damaligen Aussagen niemals das Licht der Welt erblicken soll, ein enormer Aufwand.

Samsung und Google bzw. das Fuchsia-Projekt planen für Juli einen Major Release, über den bislang allerdings nichts bekannt ist. Gut möglich, dass wir auch auf der Google I/O NICHTS von Fuchsia hören werden und stattdessen ein eigenes Event geplant ist. In wenigen Tagen werden wir es wissen.

» Wear OS: Samsungs neue Galaxy Watch 4 soll Googles Betriebssystem nutzen – Indiz auf eine Pixel Watch?

» Fuchsia: Googles neues Betriebssystem startet bald auf Nest Smart Displays – Leak verrät wohl das erste Gerät

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren