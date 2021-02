Android 12: Google bringt neues Material NEXT Design – auf geleakten Screenshots bereits zu sehen (Galerie)

Bereits morgen Abend könnte die erste Android 12 Developer Preview veröffentlicht werden, über die in diesen Tagen sehr viele Informationen bekannt geworden sind. Google arbeitet an zahlreichen neuen Features und soll auch wieder an der Oberfläche geschraubt haben, mit der das neue Material NEXT-Design eingeführt werden könnte. Auf einer Reihe von Screenshots ist das bereits zu sehen.



Google schraubt am Android-Design: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Betriebssystem eine neue Theme Engine erhalten wird, mit der die Nutzer aus einer Reihe von Farben auswählen können. Doch dabei könnte es sich nicht nur um ein Update, sondern um eine ganz neue Designsprache handeln – nämlich die nächste Evolution des Material Designs. Aktuell kursiert die Bezeichnung Material NEXT, das die Nachfolge des Material Theme antreten könnte.

Worum es sich dabei genau handelt, ist noch nicht bekannt, auf den folgenden geleakten Screenshots ist aber schon eine angepasste Oberfläche zu sehen. Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der sich da recht stark an iOS erinnert fühlt – muss ja nichts Schlechtes sein. Eventuell hat auch die gestern geleakte neue Ein-Hand-Bedienung etwas damit zu tun und könnte Möglichkeiten bieten, die dynamische Verkleinerung des Displays etwas netter umzusetzen.

Das neue Design wirkt sehr stark vereinfacht, was allerdings auch die Erkennbarkeit erschweren könnte. Meiner Meinung nach fehlen klare Strukturen und Ebenen, aber Design ist ja bekanntlich Geschmackssache.

