Fuchsia: Googles neues Betriebssystem endlich in den Startlöchern – erster Release schon in diesem Monat?

Google arbeitet seit einigen Jahren am neuen Betriebssystem Fuchsia, das dank öffentlich zugänglicher Quellen schon in einem sehr frühen Stadium in die Öffentlichkeit gelangt ist – vermutlich zu früh. Nachdem der Hype um das Produkt längst abgeklungen ist, dürfte es schon in wenigen Tagen tatsächlich offiziell vorgestellt werden. Noch nie war die Wahrscheinlichkeit für diese Ankündigung so hoch wie jetzt.



Wir verfolgen die Entwicklung von Fuchsia hier im Blog schon seit mehreren Jahren und haben den Aufbau des Betriebssystems sowie dessen Module und Möglichkeiten mehrfach ausführlich unter die Lupe genommen. Doch nachdem viele Beobachter Anfang 2019 dachten, alles über Fuchsia zu wissen, hatte Google einen Großteil der Entwicklung hinter verschlossene Türen verbannt. Diese als Rückschritt wahrgenommene Aktion sowie die Absage des Android-Chefs sorgte dafür, dass Fuchsia in der Öffentlichkeit plötzlich als ein weiteres gescheitertes Google-Produkt aufgenommen wurde.

Doch Google hatte das Produkt nicht begraben, sondern lediglich auf die nächste Stufe gehoben: Der Kern des Betriebssystem ist auch weiterhin öffentlich zugänglich, doch deren Funktionalität spielt für Endnutzer praktisch keine Rolle. Man kann es ein wenig mit Android vergleichen, dessen Kern von allen Herstellern verwendet und mit einer eigenen Hülle überzogen werden kann. Bei Fuchsia ist es sehr ähnlich und Google dürfte in den vergangenen zwei Jahren daran gearbeitet, Fuchsia zu “vergoogeln”.

Diese Entwicklung scheint abgeschlossen zu sein, denn schon vor einigen Wochen haben wir darüber berichtet, dass Fuchsia auf dem Sprung zum ersten Release ist und dass das erwartete Datum sich rein zufällig mit der Entwicklerkonferenz Google I/O überschneidet. Sollte dies tatsächlich so sein, ist es natürlich kein Zufall.









Google-CEO Sundar Pichai meldet sich nur selten zu Wort, aber wenn er es tut, hat er meist wirklich etwas zu sagen. Rund um die Verkündung der Quartalszahlen hat er nun signfikante Ankündigungen für die Entwicklerkonferenz in Aussicht gestellt. Dieses starke Wort würde er mit Sicherheit nicht für eine weitere Android-Version, eine Google Assistant-Neuerung und auch nicht für ein weiteres Smartphone, Kopfhörer oder eine Smartwatch verwenden. Es muss sich um ein Produkt handeln, das vieles ändern könnte. Und das scheint doch auf Fuchsia sehr gut zu passen.

Als Pichai das letzte Mal ein aufregendes neues Produkt in Aussicht gestellt hat, wurde die Spieleplattform Stadia angekündigt. Diese mag derzeit noch weiter hinter ihren Möglichkeiten liegen, ist in gewissen Punkten aber mit Fuchsia Situation und den Plänen vergleichbar. Aus diesem Grund würde ich mich fast schon festlegen, dass wir einen ersten Blick auf das Betriebssystem werfen dürfen, das vielleicht erste Pläne für zukünftige Geräte genannt und die Möglichkeiten gezeigt werden.

Vielleicht wird es auch ein weiteres enttäuschendes Jahr (aus Fuchsia-Sicht), aber noch nie war es so wahrscheinlich wie 2021, dass das Betriebssystem angekündigt wird. Spannend ist natürlich auch, ob es tatsächlich als “Fuchsia” präsentiert wird oder einen anderen Namen erhält. Wir halten euch auf dem Laufenden.

» Sundar Pichais Fuchsia-Ankündigung?















