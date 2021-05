Android 12: Die erste Beta kommt – das sind die bisher wichtigsten Neuerungen in Googles Betriebssystem

Google wird vielleicht schon in der kommenden Woche die erste Android 12 Beta veröffentlichen, die jedes Jahr rund um die Entwicklerkonferenz Google I/O startet und noch einmal sehr viele Neuerungen im Gepäck hat. Die Phase der Developer Previews ist seit einigen Tagen offiziell abgeschlossen und hatte schon jetzt sehr viele neue Features im Gepäck. Als kleiner Zwischenstopp vor der Beta zeigen wir euch die wichtigsten Neuerungen und Änderungen, die mit Android 12 Einzug halten.



Android 12 ist in voller Fahrt, denn die Phase der Developer Previews ist vorbei und mit der Beta-Phase befindet man sich nun schon fast bei der Halbzeit bis zum finalen Release. Vermutlich wird man in diesem Jahr den Zeitplan sehr genau einhalten können, sodass mit der finalen Version Mitte August bis Mitte September zu rechnen ist. Zuvor gibt es einige Beta-Versionen, die sich dann an alle interessierten Pixel-Nutzer richten. Die DPs hingegen sollte man als Laie eher nicht auf dem täglich genutzten Gerät installieren.

Überblick: Die bisherigen Android 12 Developer Previews

In diesem Jahr gab es wieder viele Developer Previews, weil bei jeder Version mindestens ein Zwischenstopp eingelegt wurde. Natürlich haben wir euch wie üblich alle Änderungen in den einzelnen Versionen übersichtlich zusammengefasst und mit zahlreichen Screenshots unterlegt. Hier nun die schnelle Übersicht.









Android 12 Developer Preview

Hole Punch-Kameraloch lässt sich ausblenden

Zugriff auf Kamera und Mikrofon kann blockiert werden

Neue Double Tap-Geste für die Smartphone-Rückseite

Scrolling-Screenshots

Neues Design für Schalter und Buttons

Mehr Möglichkeiten für Bild-in-Bild

WLAN-Passwort per QR-Code teilen

Screenshots mit Emojis und Text versehen

Neu gestaltete Benachrichtigungen

Medienkontrollen optional ausblenden

Neue Oberfläche für die Einstellungen

» Alle Neuerungen in der Android 12 Developer Preview

Android 12 Developer Preview 2

Neue Taskleiste für Tablet-Nutzer

Umfangreichere Suchleiste für den Pixel Launcher

Neues People Space-Widget für Kontakte

Neues Spiele-Dashboard mit YouTube-Anbindung

Veränderte Muster-Darstellung auf dem Sperrbildschirm

Ein-Hand-Modus

Flexibleres Bild-in-Bild

Leicht aufgehellter Dark Mode

» Alle Neuerungen in der Android 12 Developer Preview 2









Android 12 Developer Preview 3

Neue Animationen beim App-Start

Neues Design für Anruf-Benachrichtigungen

Neue Zugriffskontrollen für Alarme

Vertrauenswürdige Weblinks für In-App-Verknüpfungen

Mehr Möglichkeiten für haptische Oberflächen

Verbessertes Video-Encoding

Camera2-API für alle Entwickler

Neue Plattform zur Unterstützung von Quad-Kameras

Optimiertes Machine Learning

Mehr Reportmöglichkeiten für App-Abstürze

Flexiblere Einstellungsmöglichkeiten für das System-Backup

» Alle Neuerungen in der Android 12 Developer Preview 3

Gut möglich, dass die erste Beta schon eine Woche vor der Google I/O veröffentlicht wird, um allen interessierten Entwickler die Zeit zu geben, sich auf die Neuerungen einzustimmen, die dann auf großer Bühne angekündigt und in einzelnen Sessions diskutiert werden.

Und wer die Beta kaum noch abwarten kann, findet in diesem Artikel eine Liste von vorab entdeckten Features, die bisher noch nicht ausgerollt wurden, aber Teil der ersten Beta sein dürften.















