Android 12: Google veröffentlicht Developer Preview 2.2 mit WebView-Fix & April-Patch für Pixel-Smartphones

Google hat erst kürzlich die zweite Android 12 Developer Preview veröffentlicht und wird dieser nach den aktuell geplanten Plänen noch fünf weitere Vorabversionen folgen lassen. Auf der Halbzeit bis zur dritten Developer Preview hat man nun die Android 12 Developer Preview 2.1 veröffentlicht, die vor allem das WebView-Problem mit den abstürzenden Apps behebt. UPDATE: Und noch ein Zwischenstopp.



Gerade erst wurde die zweite Android 12 Developer Preview veröffentlicht, da legt Google schon wieder nach – und zwar ähnlich wie im vergangenen Jahr mit einer weiteren Zwischenversion. Vor wenigen Minuten wurde die Developer Preview 2.1 freigegeben, die laut der Ankündigung lediglich das Problem mit den abstürzenden Android-Apps behebt, die vor wenigen Tagen viele Millionen Nutzer betroffen haben.

Ich frage mich wirklich, warum das Problem per Play Store-Update eingeschleust wurde, aber nur durch ein weiteres Betriebssystem-Update behoben werden kann. Aus meiner Sicht ist das die nächste Merkwürdigkeit in diesem Fall, der zwar längst wieder aus den Medien verschwunden ist, aber einige Fragen offen lässt, die man nicht vergessen sollte.

Vermutlich wird man auch mit den nächsten Releases wieder Zwischenversionen bringen, sodass wir auf ein gutzes Dutzend Vorabversionen kommen. Auch in den Zwischenversionen schleichen sich immer wieder einige kleine Verbesserungen oder Änderungen ein.

Nach der Developer Preview 2.1 mit dem Webview-Fix hat Google nun erneut nachgelegt und die “echte” zweite Version der zweiten Developer Preview veröffentlicht. Enthalten ist das April-Sicherheitsupdate sowie die folgenden Patches und Bugfixes:

Fixed an issue that sometimes caused the Settings app to crash when a user tried to access Bluetooth settings. (Issue #180962266)

Fixed an issue that caused widgets to be removed from the home screen after a user installed an OTA update.

Fixed an issue that caused notifications to be sent about low Bluetooth call quality even when call quality was currently unaffected.

Fixed an issue that caused WiFi network passwords to not be saved in some cases.

Fixed an issue that caused the notification shade to be activated when typing on the on-screen keyboard.

Fixed an issue with Codec 2.0 that could cause apps to crash on some devices.

Fixed an issue that could cause videos to be encoded incorrectly when shared.