Der neue Google Play Store: Neues Design mit neuer Navigation wird für alle Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Bei Google geht nicht nur die Weiterentwicklung von Android 12 voran, sondern auch der Play Store erhält mal wieder einen neuen Anstrich: Das schon vor einigen Monaten bei den ersten Nutzern aufgetauchte neue Design für den Android App Store wird nun offenbar für alle Nutzer ausgerollt und verabschiedet sich endgültig von der über viele Jahre lang nicht wegzudenkenden Hamburger-Leiste.



Der Google Play Store gehört zu den wichtigsten Google-Produkten überhaupt, wird aber sowohl auf dem Smartphone als auch im Web (vor allem dort) von den Designern und Bastlern vernachlässigt. Auf dem Desktop hat man mehrere Design-Generationen übersprungen und auf dem Smartphone ist vieles unübersichtlich und von der funktionell sehr schwachen Suchfunktion müssen wir gar nicht erst anfangen. Aber nun gibt es erst einmal eine neue Oberfläche.

Hauptnavigation ohne Hamburger-Menü

Die Designer haben nun die Navigation umgebaut und verabschieden sich im Zuge dessen vom Hamburger-Menü mit seinen vielen Einträgen. Stattdessen finden sich alle Einträge nun im neu geschaffenen Benutzermenü, das durch das Profilbild neben der Suchleiste zugänglich ist. Vieles wurde umgebaut oder hat eine neue Bezeichnung erhalten, aber grundsätzlich lässt sich alles Wichtige an dieser Stelle finden: Die installierten Apps, über “Mediathek” geht es zu den weiteren Medientypen, es gibt den Play Points-Status und vieles mehr. Ihr könnt es auf obigen Screenshots sehen.









Neue Oberfläche für die Einstellungen

Auch an den Einstellungen wurde geschraubt, denn diese bestanden bisher aus einer langen Liste von Einträgen, die nur die wenigsten Nutzer gerne durchscrollen dürften. Doch weder lange Listen noch in Tabs eingeteilte Listen sind populär, sodass man sich nun für eine Zwischenvariante entschieden hat: Es ist nach wie vor eine lange Liste, deren Kategorisierungen einklappt werden können und dies standardmäßig auch sind. Und so gibt es dann derzeit vier Einträge, die sich einfach ausklappen lassen.

An anderen Stellen hat es nur Veränderungen im Detail gegeben, die nicht weiter erwähnenswert sind und ohnehin sehr schnell wieder verändert werden könnten. Es gibt nun noch größere Bilder in den Suchergebnissen, noch mehr Werbung in den Ergebnissen sowie in den App-Einträgen.

