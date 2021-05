Google Assistant: Family Broadcast-Funktion wird für Android ausgerollt & neuer Kommunikation-Bereich

Der Google Assistant erhält in diesen Tagen auch in Deutschland viele neue Features und könnte rund um die anstehende Entwicklerkonferenz Google I/O weitere große Schritte machen. Gut möglich, dass sich auch rund um die Kommunikation mit den verschiedenen Assistant-Geräten etwas tun wird, denn nun hat man die Einstellungen überarbeitet und bringt Family Broadcast in den Assistenten.



Kürzlich hat der Google Assistant neue Features erhalten und nun legen die Entwickler weiter nach: Die schon seit langer Zeit auf Smart Speakern und Smart Displays verfügbare Family Broadcast-Funktion wird nun auch für Smartphones ausgerollt. mit diesem Feature lässt sich eine Nachricht an die gesamte Familiengruppe senden bzw. eben die Broadcast-Funktion starten, die je nach Region und Gerät unterschiedlich verfügbar sein kann.

Im Zug dessen wurden auch die Einstellungen überarbeitet, die bisher unter “Voice & Video Calls” zu finden waren. Das gesamte Menü wurde in “Communication” umbenannt und enthält eben auch die neuen Features für das Broadcast. Folgende Punkte sind dort zu finden:

Call Providers : Set up Google Voice, Your own number, or Google Fi to make/receive calls on Google Home and Smart Displays

: Set up Google Voice, Your own number, or Google Fi to make/receive calls on Google Home and Smart Displays Video & Voice Apps : Zoom or Google Duo set-up

: Zoom or Google Duo set-up Device & Call Settings : Only ring when home

: Only ring when home Broadcast : Two preferences

: Two preferences Your contacts: Household contacts speed dial

