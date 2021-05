Google Chrome: Neues Teilen-Menü wird getestet – fasst QR-Code-Generator, Streaming & Co zusammen

Auf dem Smartphone ist es sehr einfach, Inhalte mit anderen Apps oder Nutzern zu teilen, denn es gibt eine zentrale und in viele Apps integrierte Teilen-Funktion. Auf dem Desktop sieht das etwas anders aus, sodass Apps selbst Lösungen finden und sich um die Implementierung kümmern muss. Google Chrome hat im Laufe der Jahre einige Teilen-Funktionen erhalten, die nun stärker zusammengefasst werden sollen.



Wer eine interessante Webseite über den Chrome-Browser findet, hat viele Möglichkeiten: Die URL kopieren und teilen oder speichern, über einen QR-Code teilen, direkt auf das Smartphone senden oder auch die Webseite speichern sowie auf einen Chromecast streamen. Alles ist in den meisten Fällen jederzeit möglich, allerdings an verschiedenen Stellen zu finden. Zum Teil in der Adressleiste, zum Teil im Chrome-Menü oder auch im Kontextmenü.

In der aktuellen Version von Chrome Canary testet man nun eine Zusammenfassung dieser Features: Ein neuer + Button in der Adressleiste öffnet ein eigenes Menü mit den Optionen. Allein in der Adressleiste spart man sich dadurch das Senden an ein Smartphone sowie den QR-Code-Generator. Gut möglich, dass an dieser Stelle auch das Installieren einer PWA zu finden sein wird, die ja mit einem ähnlichen Symbol dargestellt werden.

Allerdings ist das nur in Chrome Canary umgesetzt und wird in diesem experimentellen Channel getestet. Sollte es gut funktionieren, könnte es mit einer der nächsten Versionen für alle Nutzer ausgerollt werden.

» Google Chrome: Neue Features für den Browser stehen vor der Tür – so könnt ihr sie schon jetzt ausprobieren

» Google Chrome: Neuer Chrome Labs-Bereich ist da – so lassen sich die experimentellen Features aktivieren

[AndroidPolice]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren