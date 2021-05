Pixel 6: Das ist das neue Google-Smartphone – neuer Leak zeigt außergewöhnliches Design (Galerie & Video)

Google wird irgendwann in diesem Jahr das Pixel 6 vorstellen, über das in den vergangenen Wochen bereits viele Informationen bekannt geworden sind. Renderbilder hat es bisher nicht gegeben, doch nun legt Profi-Leaker Jon Prosser nach und hat gleich eine ganze Galerie an Renderbildern veröffentlicht, die sowohl das Pixel 6 als auch das Pixel 6 Pro und die Pixel Watch zeigen sollen. Es hat ein außergewöhnliches Design.



Es stehen neue Google-Produkte vor der Tür, unter anderem das Pixel 5a, die neuen Pixel Buds A und vielleicht auch neue Wear OS Smartwatches. Das Pixel 6 hätten wir bisher eigentlich im Herbst verortet, doch nachdem die Schlagzahl der Leaks immer weiter zunimmt, wäre auch ein früherer Release als Oktober oder November 2021 denkbar.

Jon Prosser hat nun zahlreiche Renderbilder vom Pixel 6 und Pixel 6 Pro veröffentlicht, die von ihm selbst auf Basis von echten Produktfotos erstellt worden sein sollen. Über die Farbgebung und die Anzahl der Kameras auf der Rückseite gibt es laut Prosser noch Unklarheiten, aber grundlegend soll hier das neue Pixel 6-Design sichtbar sein – mit dem wohl auffälligsten Kamera-Bump seit langem. Google soll sich entschieden haben, die Kameras in einer waagerechten Linie zu positionieren und diesen gesamten Streifen herausstehen zu lassen.

Das Design ist in jedem Fall außergewöhnlich, könnte aber auch Vorteile mitbringen. Auf dem Gehäuse herausstehende Kameras sind längst üblich und können manchmal die Bedienung des auf dem flachen Tisch liegenden Smartphones erschweren. Mit Googles Bump-Streifen wäre das wohl nicht der Fall. Schaut euch die folgenden Fotos und das Video an.

Man kann wohl sagen, dass das Design ein kompletter Neustart für die Pixels ist. Nicht nur der Streifen auf der Rückseite, sondern auch die Verteilung der Farbgebung und die Materialwahl erinnern bislang so gar nicht an ein Pixel-Smartphone. Den Fingerabdrucksensor wird man mit dem Pixel 6 wieder auf die Vorderseite bringen und direkt in das Display integrieren. Die Frontkamera soll mittig platziert sein und auf das bekannte Displayloch setzen. Das ist etwas überraschend, denn bisher gingen wir von einer Kamera unter dem Display aus.

Ob hier tatsächlich das finale Design zu sehen ist, das ja auch sehr gut zur Pixel Watch passt, bleibt abzuwarten. Bislang wurde es von einem weiteren Leaker bestätigt. Interessanterweise sind wir damit dann schon weiter als beim Pixel 5a, das ja eigentlich für nächste Woche erwartet werden würde, aber sich wohl auf unbestimmte Zeit verschiebt. Kommt das Pixel 6 etwa noch vor dem Pixel 5a? Derzeit würde ich das nicht ausschließen wollen.

