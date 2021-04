Pixel 5a: Googles neues Smartphone kommt wohl viel später als bisher erwartet – als Pixel 4a 5G Reloaded?

Google sollte in Kürze neue Pixel-Produkte vorstellen, zu denen eigentlich auch das neue Pixel 5a gehört, das 2021 den Markt der Budget-Smartphones bearbeiten soll. Doch vermutlich wird es dazu nicht kommen, denn die Vorzeichen deutet eher darauf hin, dass es nicht mehr als ein Lückenfüller wird. Gut möglich, dass es in nur wenigen Ländern zeitgleich mit dem Pixel 6 erscheinen wird.



Mit dem Pixel 3a hatte Google einen Überraschungserfolg gelandet, der womöglich die gesamte Pixel-Serie gerettet hat, nachdem die Verkaufszahlen der drei Vorgänger – allen voran des Pixel 3 – hinter den Erwartungen gelegen haben. Das Pixel 4a hat diesen Erfolg, nach allem was aus inoffiziellen Kreisen bekannt ist, fortgesetzt und alles andere als eine Fortsetzung der Serie wäre undenkbar. Doch die globale Chipkrise scheint dafür zu sorgen, dass man für 2021 erst einmal ausgebremst wird.

Anfang des Jahres war noch klar: Im Mai kommt das Pixel 5a, im Herbst das Pixel 6 und das Foldable sowie ein weiteres bisher unbekanntes Smartphone wird irgendwo dazwischen seinen Platz im Kalender finden. Doch je näher wir in Richtung Frühling gingen, desto mehr wurde klar, dass das nicht eingehalten werden kann. Eigentlich würde Google das Pixel 5a schon in weniger als vier Wochen vorstellen. Vier Wochen vor der Präsentation eines Pixel-Smartphones war seit jeher ALLES bekannt. Renderbilder, Pressematerial, Fotos, sogar Hands-On-Videos. Und dieses Jahr? Bis auf obiges Renderbild und geringste Spezifikationen gibt es Nichts. Gefühlt steht eher das Pixel 6 vor der Tür.

Würde man den Zeitpunkt der Präsentation rein vom aktuellen Informationsstand sehen, dürfte das Pixel 5a nicht vor Sommer – vermutlich August – erscheinen. Es wäre nah dran am Pixel 6. Auch wenn Pixel 5a und Pixel 6 in jeglicher Hinsicht kaum Überschneidungen in der Zielgruppe haben, darf man die Psychologie hinter den Hardware-Generationen nicht vergessen. Wenn 6 erscheint, ist 5 alt.









Nachdem kürzlich Gerüchte aufgeflammt sind, dass das Pixel 5a wegen Chipmangels vollständig abgesagt wurde, hatte sich Google offiziell geäußert: Das Smartphone erscheint “später in diesem Jahr” und auch nur in den USA und China. Das klingt nicht nach Mai und erst recht nicht nach einem noch späteren internationalen Release. Nicht ausgeschlossen, dass es vor Weihnachten auch international angeboten werden kann, aber dann wäre es schon wieder zu spät. Es würde dem Schicksal des Pixel 4a 5G folgen, das sich nur schwer am Markt positionieren konnte und nun mit einer unfairen Werbekampagne abverkauft werden soll.

Und so bleibt der Pixel-Zeitplan auch in diesem Jahr unklar. Vor wenigen Tagen haben wir euch einen ungefähren Plan der bekannten Produkte veröffentlicht, für den es aber natürlich keine Garantie gibt. Die Pixel Buds dürften für Mai gesetzt sein, hinter der Pixel Watch stehen schon traditionell große Fragezeichen und wer weiß, ob Google für das Pixel 6 alle Komponenten zusammenkratzen kann. Aber vielleicht sind diese Unbekannten ja auch mal ganz gut in diesem von Leaks durchsetzten Markt.

Google dürfte diese Unklarheit derzeit noch in die Karten spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem Pixel 4a in Kürze der Stecker gezogen wird und man nun darauf setzt, den Nutzern das Pixel 4a 5G zu verkaufen, das ja “besser” ist und den geplanten Kauf des Pixel 5a ersetzen kann.

