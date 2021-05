Google entdeckt die vergessenen Plattformen: Endlich Neues bei Android-Tablets und Wear OS-Smartwatches

Google hat den Tablet-Markt schon vor einigen Jahren aufgegeben und genau genommen niemals ernsthaft bearbeitet – weder mit Android noch mit Chrome OS. Das scheint man nun bemerkt zu haben und hat tatsächlich eine Neuerung angekündigt, die nur auf Tablets ankommen wird: Der neue Entertainment Space soll Spiele, Filme und Bücher übersichtlich zusammenfassen. Dafür opfert man sogar den Discover Feed. Aber auch bei Wear OS geht es nun wieder voran.



Google hat schon seit vielen Jahren kein eigenes Android-Tablet mehr im Portfolio, ein Chrome OS-Tablet (kein Hybrid) hatte man niemals im Sortiment und ein echtes Tablet-Betriebssystem hat es niemals gegeben (Honeycomb vergessen wir besser ganz schnell). Kein Wunder, dass der Marktanteil von Android und iOS bei Tablets praktisch umgekehrt wie auf dem Smartphone-Markt aussieht – Apple freut es. Doch nun könnte Google aufgewacht sein.

Es wurde ein neuer Entertainment Space angekündigt, der den Discover Feed als nullter Homescreen ersetzt und die Entertainment-Bereiche Spielen, Filme und Bücher lesen kombiniert, so wie ihr das auf den Screenshots hier im Artikel sehen könnt. Es gibt eine große, an Google TV erinnernde, Ansicht mit großen Vorschaubildern und Inhalten sowie eine Reihe mit passenden Android-Apps, die entweder bereits installiert sind oder vorgeschlagen werden.

Darunter gibt es dann eine weitere Reihe mit Vorschlägen, die sich auf die jeweiligen Apps beziehen. Sieht auf den ersten Blick ganz schick aus, ob man das auf einem Tablet in der Form benötigt, sei dann mal dahin gestellt. Mich erinnert es stark an die Amazon-Tablets oder auch an einige Samsung-Geräte, die ähnliche Portale aufweisen.









Vorerst ist dieses Portal nur für US-Nutzer zu sehen und taucht dort auch nur auf Tablets von Wal*Mart auf. Im Laufe des Jahres soll das Portal international ausgerollt werden und auf Geräten von Lenovo, Sharp und anderen zu finden sein. Dass man hier keine anderen Namen auflisten kann bzw. diese beiden Hersteller direkt erwähnt, weist eindeutig darauf hin, dass Samsung & Co. von der Idee im ersten Schritt nicht ganz so begeistert sein dürften.

Im Entertainment-Bereich fehlt übrigens Netflix – aus nicht näher genannten Gründen. Ob Google selbst wieder im Tablet-Markt aktiv werden und vielleicht auch ein Pixel-Tablet in den Verkauf bringen wird, lässt sich nach aktuellem Stand noch nicht sagen.

Fortschritte bei Wear OS

Aber nicht nur bei den Tablets geht es plötzlich wieder voran, sondern auch beim Smartwatch-Betriebssystem Wear OS. Dieses könnte eine große Rolle bei der Google I/O spielen und erhält schon jetzt einige Neuerungen, die den Grundstein für den nächsten Neustart – vielleicht zusammen mit Fitbit – legen. Seit wenigen Tagen steht Gboard für Wear OS zur Verfügung.

