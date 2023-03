Pixel Update: Umfangreiche Leaks zu Pixel 7a, Pixel Fold und Pixel 8, schwere Sicherheitslücke, Feature Drop und mehr

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und hat uns diesmal eine Flut an Meldungen rund um die Pixel-Smartphones und einige verwandte Pixel-Produkte gebracht. Es begann mit dem großen Pixel Feature Drop, ging weit über umfangreiche Leaks zu allen kommenden Pixel-Produkten und endete leider mit einer schweren Sicherheitslücke. In unserem wöchentlich Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage zurück und fassen diese in einem schnellen Überblick zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche war vollgepackt mit Updates, Leaks, Problemen und auch einigen interessanten Einblicken. Endlich durften sich viele Pixel-Nutzer auf das Feature Drop freuen, die Pixel 6-Nutzer müssen wohl noch bis mindestens Montag warten und es gibt eine neue Sicherheitslücke. Aber auch Android 14 und neue Funktionen werfen ihre Schatten voraus. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das verzögerte Pixel Feature Drop

Die vorletzte Woche hat unschön begonnen, denn Google hatte zwar das März-Sicherheitsupdate veröffentlicht, dieses aber genauso wenig wie die zusätzlichen Pixel-Updates ausgerollt. Eine Woche später hat man das endlich nachgeholt, wenn auch noch nicht für alle Smartphones. Wir blicken ein wenig hinter die Kulissen und spekulieren darüber, warum man das Update nicht wie geplant veröffentlichte, sondern um eine bzw. im Fall der Pixel 6-Smartphones um zwei Wochen nach hinten verschoben hat.

Außerdem bekommt ihr eine Übersicht über all das, was für das Pixel-Update erwartet wurde und vielleicht auch abseits der offiziellen Ankündigungen interessant ist und zusätzlich ausgerollt wird.

» Warum war das Pixel Feature Drop verzögert?









Pixel Watch Produktionskosten

Wie hoch sind die Produktionskosten der Pixel Watch? Ganz zuverlässig wissen wir das zwar nicht, aber Marktforscher geben jetzt umfangreiche Einblicke darin, wie viel Google für die verbauten Komponenten ausgeben muss. Das ergibt nicht nur einen interessanten Gesamtbetrag von weniger als einem Drittel des Verkaufspreises, sondern auch Einblicke in die Kostenstruktur einer solchen Smartwatch. Was kostet ein Gehäuse, was Sensor XY und wie viel das Display?

» Das zahlt Google für die Komponenten der Pixel Watch

Aktuelle Pixel-Leaks unter der Lupe

Schon in der vergangenen Woche gab es zahlreiche Pixel-Leaks rund um die kommenden Produkte Pixel 7a, Pixel 8 und auch das Pixel Tablet. Wir haben sie euch alle zusammengefasst und gebündelt am Wochenende veröffentlicht. Mittlerweile gibt es viele neue Infos, aber für einen Vergleich soll es hier nicht unerwähnt bleiben.

» Alle aktuellen Pixel-Leaks im Überblick

Umfangreicher Pixel 7a Leak

Das Pixel 7a wird schon in wenigen Wochen vorgestellt und ist jetzt in die Hände eines Leakers gelangt. Dieser hat eine Reihe von Fotos des Geräts angefertigt und veröffentlicht. Außerdem hat man einige Spezifikationen veröffentlicht und die zuvor bereits kursierenden Informationen bestätigt. Spätestens jetzt können wir sagen, das Pixel 7a sehr genau zu kennen. Fehlt nur noch der offizielle Verkaufspreis, aber auch dieser ist mit 450 bis 500 Euro in etwa bekannt.

» Alle Fotos des neuen Pixel 7a

» Alle bekannten Spezifikationen des Pixel 7a

Pixel 7- und Pixel Watch-Probleme

Es gibt einige kleinere Probleme mit den Pixel 7-Smartphones und auch der Pixel Watch. Beide Probleme sollten von Google mit einem der nächsten Updates behoben werden, denn zum Teil können sie lästig sein und die Nutzung beeinträchtigen. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.

» Diese Probleme sollte Google beheben









Wie erfolgreich ist die Pixel Watch?

Wie viele Pixel Watch hat Google bisher verkauft? Bisher gingen wir aufgrund der Signale aus dem Play Store von gut 500.000 Geräten aus, die aktiv genutzt werden. Marktforscher sprechen hingegen von knapp 900.000 verkauften Einheiten bis Ende Dezember 2022. Eine enorm große Diskrepanz, die sich nicht erklären lässt. Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? In diesem Fall eher nicht, aber dennoch sollte man die Zahlen der Marktforscher nicht vollständig als unkorrekt abtun.

» Ist die Pixel Watch jetzt doch erfolgreich?

Das Pixel März-Update ist da!

Der Montag war endlich der ersehnte Feiertag für viele Pixel-Nutzer, denn mit einer Woche Verspätung wurde das März-Update veröffentlicht. Dieses umfasst das monatliche Sicherheitsupdate, das Pixel-Update, das Pixel Feature Drop und auch Android 13 QPR2. Unter den folgenden Links findet ihr alle Informationen zum großen März-Update, auf das jetzt nur noch Nutzer der Pixel 6-Smartphones warten müssen, aber mutmaßlich nicht mehr lange.

» Das ist im Pixel Feature Drop enthalten

» Das sind die Pixel-Verbesserungen

» Googles Ankündigung des Pixel Feature Drop für März

Mehr Speed für den Pixel Launcher

Der Pixel Launcher legt den Turbo ein und wird das Öffnen des App Drawer schon bald beschleunigen. Dabei geht es darum, dass die Tastatur-App gleichzeitig mit aufploppt und somit das schnelle Suchen ermöglicht.

» So wurde der Pixel Launcher beschleunigt

Pixel Fold und Pixel 7a mit Frühstart im Juni?

Google dürfte nicht nur das Pixel 7a, sondern auch das Pixel Fold bereits im Mai auf der Entwicklerkonferenz I/O ankündigen und schon einen Monat später auf den Markt bringen. Es kursiert der Zeitpunkt Anfang Juni, in anderen Medien ist auch von Anfang Juli die Rede. Ein konkretes Datum wurde bisher noch nicht genannt und kann sich international auch unterscheiden.

» Das Pixel Fold kommt wohl schon im Juni

» Pixel 7a und Pixel Fold kommen wohl im Duo









Pixel 8 und Pixel 8 Pro Leaks

Nicht nur das Pixel 7a und Pixel Fold stehen vor der Tür, sondern auch die Pixel 8-Smartphones werfen schon jetzt ihre Schatten voraus. Vor wenigen Tagen sind beide Smartphones recht umfangreich geleakt. Wir haben einen genauen Blick auf beide Smartphones bekommen und dabei einige Besonderheiten festgestellt: Ein flaches Display, etwas kleinere Geräte und einen mysteriösen neuen Sensor auf der Rückseite des Pixel 8 Pro.

» Alle Leaks zum Pixel 8

» Alle Leaks zum Pixel 8 Pro

» Korrigierte Pixel 8-Displaygrößen in der Übersicht

» Pixel 8 im Vergleich zum Pixel 7

Verkaufspreise von Pixel 7a und Pixel Fold

Pixel 7a und Pixel Fold kommen im Juni oder Juli, aber wie viel sollen sie denn kosten? Ein Leaker will erfahren haben, dass das Pixel 7a zwischen 450 und 500 Dollar kostet, das Pixel Fold zwischen 1300 und 1500 Dollar. Alle Details dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

» Das sollen Pixel 7a und Pixel Fold kosten

Pixel 7a auf der Zielgeraden – Bluetooth-Zertifizierung ist da

Das Pixel 7a ist nicht nur bei Leakern aufgetaucht, sondern auch bei der Bluetooth SIG. Dort wurde das neue Smartphone bereits zertifiziert und ist somit auch rein regulatorisch bereit für den Verkaufsstart.

» Das Pixel 7a nimmt die Bluetooth-Hürde

Schwere Sicherheitslücke im Tensor-SoC

Eine unschöne Nachricht zum Abschluss der Woche: Googles Project Zero-Sicherheitsforscher haben eine schwere Sicherheitslücke in Samsungs Exynos-Prozessor gefunden, auf dem unter anderem der Tensor-SoC basiert. Pixel 7-Nutzer haben am Montag bereits einen Patch erhalten, doch Pixel 6-Nutzer müssen weiter warten (siehe unten). Alles was bisher über die Sicherheitslücke bekannt ist, die die volle Kontrolle über das Smartphone ermöglicht, findet ihr im folgenden Artikel.

» Alle Infos zur Tensor-Sicherheitslücke









Wann kommt das Pixel 6-Update?

Nutzer der Pixel 6-Smartphones warten nach wie vor auf das März-Update. Alle anderen Pixel-Nutzer haben das Update am Montag erhalten und spätestens durch die am Freitag bekannt gewordene Sicherheitslücke gibt es Druck, das Update endlich zu veröffentlichen. Bisher hat sich Google nicht an offizieller Stelle geäußert, aber vom Support wurde mehrfach das Datum des 20. März ins Spiel gebracht. Voll verlässlich ist das nicht, aber bei Googles wöchentlichen Update-Etappen ist es nicht ganz unwahrscheinlich.

Kommt es nicht am Montag, dann dürfte es wohl erst April werden. Aber das wollen wir doch mal nicht hoffen…

» Mögliches Datum für das Pixel 6 März-Update

