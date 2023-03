Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Displays sind größer als erwartet – Leaker hat sich verrechnet; Hier die korrigierten Größen

In den letzten Tagen gab es die ersten umfangreichen Leaks zum Pixel 8 und Pixel 8 Pro, die uns viele Infos zu den kommenden Google-Smartphones beschert haben. Zusätzlich zu den Renderbildern gab es auch Informationen zu den verbauten Displaygrößen, die vor allem beim Pixel 8 für Begeisterung gesorgt haben. Doch jetzt stellt sich heraus, dass diese Angaben nicht ganz korrekt waren.



Am Dienstag und Mittwoch gab es die ersten umfangreichen Leaks zu den Pixel 8-Smartphones, die wie gewohnt mit recht detaillierten Renderbildern begonnen haben. Diese haben ihren Ursprung meist in CAD-Daten, die in die Hände der Leaker geraten. Aus diesen Daten werden die Renderbilder erstellt, die dadurch oftmals schon im ersten Schuss das finale Design zeigen. Die Abmessungen und die äußeren Komponenten werden anhand dieser Render gemessen. Das gilt auch für das Display.

Jetzt ist dem Leaker, OnLeaks, offenbar ein Messfehler aufgefallen. Die Renderbilder und auch die Abmessungen sind wohl korrekt, doch er hat bei der Vermessung der Display-Diagonale das virtuelle Lineal falsch angelegt. Aufmerksamen Nutzern ist das aufgefallen, OnLeaks hat nochmal nachgemessen, und jetzt gibt es die korrigierten Daten. Beim Pixel 8 Pro ist die Abweichung (6,7 Zoll statt 6,52 Zoll) recht gering, doch beim Pixel 8 fällt sie größer aus. Das kleine Smartphone hat eine Displaydiagonale von 6,2 Zoll statt 5,8 Zoll. Das gefällt nicht allen Nutzern.

Vor allem das Pixel 8 wurde gestern begeistert aufgenommen, weil es endlich mal wieder ein „kleines“ Smartphone ist. Mit 0,4 Zoll Wachstum über Nacht ist das schon ein großer Unterschied und durchbricht damit ebenfalls die 6 Zoll-Marke. Damit ist es zwar immer noch 0,1 Zoll kleiner als das Pixel 7 und unterscheidet sich mit 0,5 Zoll vom Pixel 8 Pro, aber der erhoffte handliche Vorteil ist dahin.









Die korrigierten Pixel 8 Specs:

Codename: Shiba

Display: 6,2 Zoll

Abmessungen: 150,5 x 70,8 x 8,9mm; 12mm mit Kamerabuckel

SoC: Tensor G3

Weiteres: USB-C und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Die korrigierten Pixel 8 Pro Specs:

Codename: Husky

Display: 6,7 Zoll

Abmessungen: 162,6 x 76,5 x 8,7mm; 12mm mit Kamerabuckel

SoC: Tensor G3

Weiteres: USB-C und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

