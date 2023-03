Android 14: Neue Features für große Displays kommen – pünktlich für Pixel Fold und Pixel Tablet (Galerie)

Mit den kommenden Produkten Pixel Fold und Pixel Tablet wird sich Google erstmals seit längerer Zeit wieder auf größere Displays im Android-Bereich konzentrieren. Schon seit mehreren Jahren arbeitet man an Neuerungen für größere Displays und mit der aktuellen Developer Preview von Android 14 scheint das alles auf der Zielgeraden zu sein.



Vor wenigen Tagen wurde die Android 14 Developer Preview 2 veröffentlicht, die eine Reihe von Verbesserungen für größere Displays im Gepäck hat, die sich zuvor schon in den QPR Betas gezeigt haben. Weil Android verstärkt einen plattformübergreifenden Weg einschlägt, wird das natürlich in allen kommenden und auch schon aktuellen Versionen ein wichtige Rolle spielen. Es wird erwartet, dass sowohl das Pixel Fold als auch das Pixel Tablet mit der Android 13 QPR2 oder maximal der brandneuen Android 13 QPR3 auf den Markt kommen werden. Bis Android 14 wird es wohl nicht dauern.

Wir haben euch bereits einige Desktopfunktionen von Android gezeigt und in der Android 14 Developer Preview 2 hat sich das weiterentwickelt. Dazu gehört ein optimierter Fensterrahmen mit neuem Overlay, die Gesichtserkennung auf dem Pixel Fold sowie die Notizen vom Sperrbildschirm am Pixel Tablet. Als letzte Neuerung wird erneut Dual Shade erwähnt, bei dem sich die Statusleiste im Tablet-Modus in zwei getrennte Bereiche aufteilt.

Hier ein schneller Überblick über die Fortschritte, die von Google schon bald gebündelt angekündigt werden dürften. Denn auch wenn der Desktopmodus bisher eher unter den Tisch gefallen ist, ist es sowohl beim Pixel Tablet als auch beim Pixel Fold ein wichtiger Teil der Benutzeroberfläche. Wir dürfen gespannt sein, was man da noch im Gepäck hat und wie sich das alles zu einer Oberfläche zusammenfügt.









Desktopmodus mit Fenstern

Der Desktopmodus in Android bringt Fenster mit, wie man sie aus anderen Betriebssystemen kennt. Jetzt hat man diese noch einmal überarbeitet und die Bedienelemente direkt in der Titelleiste, statt in einer Lasche darüber, platziert. Der erste Screenshot zeigt die vorherige Umsetzung, der zweite die neue Variante in Android 14 DP2. Es gibt auch Zusatzfunktionen wie die Aufnahme von Screenshots oder die Auswahl von Inhalten, die in einem Android-typischen Menü aufgelistet werden.

Pixel Fold Gesichtserkennung

Auch das Pixel Fold wird sich per Gesichtserkennung entsperren lassen. Allerdings wird das aus technischen Gründen nur im eingeklappten Zustand nutzen lassen, denn die im inneren Display platzierte Kamera unterstützt die notwendige Dual-Aufnahme nicht. Das war zuvor schon bekannt, doch durch den konkreten Hinweis in Android 14 DP2 bestätigt sich das erneut. Dort heißt es: Face Unlock works from the outside screen only.

Notizen am Sperrbildschirm

Notizen werden beim Pixel Tablet eine große Rolle spielen, das ist seit längerer Zeit bekannt. Die Notizen-Funktion soll sich jederzeit schnell aufrufen lassen, wobei auch eine Verknüpfung am unteren Displayrand im Raum steht. Sinnvoll ist es natürlich, wenn sich das auch vom Sperrbildschirm nutzen lässt, ohne das Gerät entsperren zu müssen. Jetzt gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass sich eine Notizen-Aktivität vom Sperrbildschirm öffnen lässt und das Erstellen neuer Notizen ermöglicht.

Es wird sich wohl ähnlich verhalten wie bei der Foto-Aufnahme vom Sperrbildschirm: Neue Inhalte erstellen, aber keine zuvor gespeicherten Inhalte abrufen, ohne dass das Gerät entsperrt wurde.









Geteilte Statusleiste

Die Statusleiste bzw. Benachrichtigungsleiste wird sich am Tablet und mutmaßlich auch am aufgeklappten Foldable teilen (lassen). Statt diese über die gesamte Breite zu strecken, sollte sie sich in zwei Bereiche aufteilen: Benachrichtigungen und Einstellungen. Je nach Gerät und Konfiguration könnten sich beide zugleich oder auch nur eines von beiden öffnen. Abhängig davon, auf welcher Seite des Displays der Nutzer diese Leiste nach unten zieht.

Im obigen Video ist dieses Verhalten bereits zu sehen und dürfte vielen Nutzern anderer Geräte wohlbekannt sein.

» Pixel 7a und Pixel Fold: Googles Smartphones kommen früher – Leaks verraten Verkaufspreise und mehr

Letzte Aktualisierung am 24.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]