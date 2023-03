Pixel Watch: Ist Googles Smartwatch doch erfolgreich? Marktforscher widersprechen den Play Store-Zahlen

Die erste Pixel Watch ist seit gut fünf Monaten auf dem Markt und sorgt schon seit der offiziellen Vorstellung für gemischte Reaktionen. Viele Beobachter gehen davon aus, dass sich Googles erste Smartwatch nicht wirklich gut verkauft und eher in die Kategorie Flop einzuordnen ist. Doch jetzt zeigen Marktforscher ein völlig anderes Bild, das den halboffiziellen Zahlen widerspricht. Daher gibt es berechtigte Zweifel.



Erst vor wenigen Wochen haben wir berichtet, dass Google mutmaßlich um die 500.000 Pixel Watch verkauft hat – was innerhalb der Zeitspanne von gut vier Monaten nicht wirklich viel ist. Diese Zahlen stammen aber nicht aus der Luft oder einer Laune heraus, sondern basieren auf den Installationszahlen des Google Play Store. Mehrere Apps sind auf jeder Pixel Watch vorinstalliert und geben somit einen Einblick in die Nutzerbasis. Die 500.000 aktiven Exemplare werden also mehr oder weniger von offizieller Quelle gestützt.

Jetzt haben allerdings die Marktforscher von Canalys völlig andere Zahlen geliefert, die allein für das 4. Quartal 2022 gut 880.000 verkaufte Smartwatches zeigen. Zwischen 500.000 und knapp 900.000 ist schon ein kleiner Unterschied. Noch entscheidender ist, dass nur das 4. Quartal, also aufgrund des späten Release gerade einmal von Mitte Oktober bis Ende Dezember, betrachtet wird. Die 500.000 verkauften Einheiten hingegen wurden laut Play Store erst im Februar 2023 erreicht.

Selbst wenn sich die Pixel Watch in diesem Jahr nur kleckerweise verkauft hätte, müsste diese laut den Canalys-Zahlen jetzt schon eine Million verkaufte Exemplare erreicht haben. Damit liegen die Zahlen also in etwa um das Doppelte auseinander, sodass man berechtigte Zweifel an den Canalys-Zahlen anmelden muss. Auf der anderen Seite könnten auch die Play Store-Zahlen nicht korrekt sein, aber das würde ich eher ausschließen.









Verkauft vs. ausgeliefert?

Die einzige Erklärung wäre, dass Google vielleicht gut eine Million Smartwatch produziert und an Händler ausgeliefert hat, aber bisher nur die Hälfte den Weg an die Handgelenke der Kunden gefunden hat. Normalerweise ist es allerdings so, dass man nicht die Produktionsmengen oder Lagermengen erfasst, sondern die tatsächlichen Verkäufe ermittelt. Laut den Canalys-Zahlen hat Google im 4. Quartal mit der Pixel Watch und Fitbit kombiniert einen Marktanteil von acht Prozent.

Was man auch nicht vergessen darf, sind die verschenkten Exemplare. Denn alle Pixel 7 Pro-Käufer haben in den ersten zwei Wochen eine Pixel Watch als Geschenk erhalten – und das dürften nicht wenige Vorbesteller gewesen sein. Diese Exemplare zählen natürlich sowohl bei Canalys als auch im Play Store mit herein.

