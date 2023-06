Pixel Update: Neue Leaks zum Pixel 8, der Pixel Watch 2, Ausblick auf Pixel Feature Drop + Pixel Launcher-Update

Die erste Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und hielt wieder jede Menge Infos rund um die Pixel-Produkte bereit, die bereits am Markt sind oder in den kommenden Monaten angekündigt werden. Von Pixel 7a-Tests über Pixel Launcher-Updates bis zu Ausblicken auf das Pixel Feature Drop, das Pixel 8 oder die Pixel Watch 2. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles wie gewohnt übersichtlich in Kurzform zusammen.



In dieser Woche gab es viele Informationen rund um die kommenden Pixel-Produkte Pixel 8, Pixel Watch 2 und auch Ausblicke auf das Pixel Feature Drop. Aber auch das Pixel 7a wurde noch einige Mal unter die Lupe genommen, es gibt Updates für den Pixel Launcher und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Die Möglichkeiten des neuen Pixel 8 Infrarotsensors

Google verbaut einen Temperatursensor im Pixel 8 Pro, über den es wohl zurecht einige Diskussionen und auch Enttäuschungen gegeben hat. Aber ein Temperatursensor ist eben auch ein Infrarotsensor, der einiges mehr kann, als nur die Temperatur zu messen. Tatsächlich könnte dieser Sensor noch sehr wichtig werden und die Kamera wieder einen entscheidenden Schritt nach vorn bringen. Wie das funktionieren kann und welche Stärken ein solcher Sensor mitbringen könnte, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Pixel Feature Drop: Das kommt im Juni

Das nächste Pixel Feature Drop steht vor der Tür und dürfte schon am Montag auf alle unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt werden. Das Pixel Feature Drop ist immer eine Wundertüte, die nicht selten Überraschungen bereithält. Doch in diesem Monat haben wir durch zahlreiche Leaks im Vorfeld sowie halben Ankündigungen und Teardowns schon jede Menge Informationen zu den kommenden Updates und neuen Funktionen. Daher können wir einen Blick in die Zukunft wagen, der sicherlich eine hohe Trefferquote hat.

» Diese Neuerungen werden für das Pixel Feature Drop erwartet

Warten auf Pixel Watch 2

Kommt eine Pixel Watch 2 oder nicht? Noch vor wenigen Tagen war das völlig unklar und eine wirklich handfeste Bestätigung oder einen umfangreichen Leak gibt es nach wie vor noch nicht. Die Chancen sind aber recht hoch und es ist sicherlich eine gute Idee, dass Google schon sehr bald eine zweite Pixel Watch auf den Markt bringt. Der Smartwatch-Markt hat zwar aus heutiger Sicht nicht unbedingt darauf gewartet, aber für Wear OS ist eine zeitnahe Pixel Watch 2 wichtig.

» Googles Pixel Watch 2 ist notwendig

Sind die Pixel-Produkte zu teuer geworden?

Google wird die Preise für die kommenden Pixel-Produkte recht stark anziehen und auch die Geräte der letzten Monate haben deutlich höhere Zahlen auf dem Preisschild, als es zuvor der Fall gewesen ist. Da darf man schon einmal die Frage stellen, ob die Pixel-Produkte zu teuer geworden sind und welche Zielgruppe man bei Google eigentlich ins Auge gefasst hat. Denn auch wenn man es gerne hätte, ist man noch längst nicht im Premiumbereich angekommen und vor allem nicht soweit etabliert, dass man die Preise drastisch erhöhen kann.

» Sind die Pixel-Produkte zu teuer geworden?

Das Pixel 7a räumt richtig ab

Mit dem Pixel 7a hat Google wirklich alles richtig gemacht, das man nur tun konnte. Das Smartphone räumt regelrecht ab, denn die Reviews sind überschwänglich positiv, die Testberichte sehen das Gerät weit vorne, die Härtetests übersteht man ohne Probleme und selbst bei Teardowns zeigen sich Qualitäten. Trotz 40 Euro Preiserhöhung ist das Budget-Smartphone noch immer sein Geld wert und sicherlich eine gute Empfehlung für alle Nutzer, die auf der Suche nach einem starken neuen Smartphone sind – wenn es nicht die absolute Oberklasse sein muss.

Pixel 7a Teardown

Der YouTube-Kanal JerryRigEverything hat das Pixel 7a zerlegt und alle Komponenten recht launisch beschrieben und auch den Teardown gut beschrieben. Es ist ein interessanter Einblick in das Gerät, das sich wohl auch vergleichsweise leicht reparieren lassen soll.

» Googles Pixel 7a im JerryRigEverything-Teardown

Pixel Launcher bekommt Ridesharing-Info

Der Pixel Launcher bekommt in Kürze ein Update, mit dem Informationen rund um das Ridesharing in das ‚auf einen Blick‘-Widget kommen. Das kann vor allem für häufige Nutzer solcher Taxidienste sehr praktisch sein.

» Pixel Launcher-Widget bekommt Ridesharing-Infos

Pixel Tablet mit Tastatur und Stift?

Das Pixel Tablet wird nur mit dem Smart Display-Tablet sowie dem dazugehörigen Standfuß auf den Markt kommen. Weiteres Zubehör gibt es kaum, doch laut eines Leakers arbeitet Google wohl an einer Tastatur und einem Stift, die man eigentlich schon zum Verkaufsstart hätte anbieten wollen. Doch beides ist nicht rechtzeitig fertig geworden.

» Google arbeitet an neuen Pixel Tablet-Eingabemethoden

Pixel Call Screening wird verbessert

Das Call Screening gehört zu den praktischsten Funktionen der Pixel-Smartphones, denn es hält den Telefon-Spam zurück und kann dafür sorgen, dass dieser gar nicht erst zum Nutzer durchgestellt wird. Jetzt zeichnet sich ab, dass diese Funktion verbessert werden soll, aber im Zuge dessen auch Einstellungsmöglichkeiten verlieren wird.

» Update für das Pixel Call Screening

Pixel Watch 2 mit mehr Akkulaufzeit

Die Pixel Watch 2 scheint sich langsam zu bestätigen, denn es gibt einen ersten Leak mit Spezifikationen. Glaubt man den Infos, dann wird Google sich von Samsung verabschieden und stattdessen auf einen Qualcomm-Chip setzen. Der Snapdragon W5 soll aber nicht nur mehr Leistung bringen, sondern auch den Akkuverbrauch deutlich verringern. Obwohl der Akku wohl ähnlich groß sein soll wie bei der ersten Generation, könnte dieser fast doppelt so lange durchhalten. Ein wichtiges Argument für den Wechsel.

Pixel Fold: Zwei weitere Foldables geplant

Das Pixel Fold kommt als Einzelkämpfer auf den Markt, eigentlich hätte Google aber noch weitere Geräte in Planung gehabt. Was schon seit langer Zeit bekannt war, hat man nun offiziell bestätigt: Es gab mindestens zwei weitere faltbare Smartphones, die man kurz vor der Produktion gecancelt hat, weil diese nicht gut genug waren und die Nutzer nicht begeistern konnten.

» Google hatte zwei weitere Pixel Fold in Planung

Pixel-Smartphones informieren über Akku-Gesundheit

Die Akku-Gesundheit spielt eine wichtige Rolle auf allen mobilen Geräten. Google arbeitet seit längerer Zeit an einer Seite mit Informationen zur Akku-Gesundheit, hat diese aber bisher nicht ausgerollt. Das könnte sich schon mit dem nächsten Pixel Feature Drop am Montag ändern und anschließend ein fester Bestandteil von Android 14 sein. Auf Screenshots ist zu sehen, wie das Ganze dargestellt wird und funktioniert.

» Pixel-Smartphones erhalten Infos über Akku-Gesundheit

Pixel 8 schnell kabellos aufladen

Das Pixel 8 wird natürlich kabelloses Aufladen unterstützen und dabei auf den Qi-Standard setzen. Klingt nach einer guten Nachricht, aber leider gibt es mittlerweile Qi 2, das man zumindest für das Pixel 8 nicht verwenden wird. Gut möglich, dass es im Pixel 8 Pro zum Einsatz kommt und eine bessere Leistung bringt. Alle Details zu Qi findet ihr im verlinkten Artikel.

» Das Pixel 8 unterstützt den Qi-Standard

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga kommt

Google hat den deutschen Frauenfußball für sich entdeckt: Erst vor wenigen Tagen hat man die offizielle Unterstützung der Nationalmannschaft angekündigt und wenige Tage später hat man damit nachgelegt, der offizielle Namenssponsor der Frauenfußball-Bundesliga zu sein.

» Google Pixel wird Namenssponsor der Fußballfrauen-Bundesliga

Pixel Watch 2 mit Fitbit-Sensoren

Die Pixel Watch 2 wird nicht nur einen neuen SoC verbauen, sondern offenbar auch auf die Stärken der Tochter Fitbit setzen. Man will neue Fitbit-Sensoren verbauen und entsprechend auf die Algorithmen setzen, um wichtige Vitalwerte der Nutzer auszuwerten. Von der Hauttemperatur bis zur elektrischen Leitfähigkeit der Haut ist einiges dabei.

Pixel-Smartphones als Dashcam im Test

Die Pixel-Smartphones sollen sich schon bald als Dashcam nutzen lassen. Mit dem richtigen Zubehör und einigen versteckten Schalter war das bereits möglich, sodass es einen umfangreichen Testlauf gegeben hat. Dabei hat sich allerdings herausgestellt, dass diese im ersten Moment sehr logisch klingende Funktion eine ganze Reihe von Schwächen hat. Zum Teil sind sie Software-bedingt und können behoben werden, zum anderen liegen sie aber außerhalb des durch Google machbaren.

Das größte Problem ist, wie zuvor schon erwartet, die Hitzeentwicklung unter der Windschutzscheibe. Im Testlauf steckte das Pixel 7 Pro das zwar gut weg, auf dem Pixel 7a hingegen hätte man sich wohl schon ein Ei braten können. Die Geräte haben durchgehalten, aber wer im Sommer mehrere Stunden das Fahrgeschehen filmen möchte, könnte dann doch an die Grenzen stoßen oder vielleicht die Smartphones beschädigen. Lest euch den Testbericht einmal durch.

» Testbericht der Pixel-Smartphones als Dashcam

