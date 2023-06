Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Nutzer ausgerollt (Galerie & Videos)

Bei Google stimmt man sich langsam auf den Sommer ein und hat nun ein recht umfangreiches Android Feature Drop angekündigt, das eine Reiher neuer Funktionen für viele Nutzer im Gepäck hat. Die Neuerungen umfassen unter anderem die neuen Android-Widgets, neue Tiles für Wear OS, eines der seltenen Updates für Google Bücher und einiges mehr. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über alle Ankündigungen, von denen aber nicht alle hierzulande nutzbar sind.



Nächste Woche Montag ist endlich wieder Pixel Feature Drop-Zeit und Google wird viele neue Funktionen für Pixel-Nutzer veröffentlichen. Schon wenige Tage zuvor legt man, wie mittlerweile üblich, mit einem Android Feature Drop vor und bringt auch Smartphone-Nutzern außerhalb der Pixel-Welt eine Reihe neuer Funktionen. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung über alle Neuerungen, die in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt werden.

Lesen lernen mit Google Bücher

Innerhalb von Google Bücher gibt es nun für alle US-Nutzer eine neue Funktion, die bereits vor vielen Monaten erstmals gezeigt und mit ausgewählten Nutzern getestet wurde: Reading Practice. Dabei handelt es sich um eine spezielle Darstellung und Funktion für Kinderbücher. Es handelt sich dabei im weitesten Sinne um betreutes Lesen, wobei sowohl der Nutzer als auch die Algorithmen vorlesen können. Man kann sich die kurzen Sätze vorlesen lassen, wobei der Fokus auf der Aussprache und auch der Betonung liegt.

Man kann sich die Sätze aber auch selbst oder jemand anderem vorlesen und die App wird das Ganze aufzeichnen. Anschließend gibt es ein Feedback sowie Hinweise auf mögliche Korrekturen. Es soll dabei helfen, Lesen und Vorlesen zu lernen. Ähnliches bot Google schon vor einigen Jahren mit der mittlerweile eingestellten Lesen-lernen App Rivet.









Neue Android-Widgets

Das Android Feature Drop bringt gleich drei neue Widgets auf den Android-Homescreen. Sowohl Google TV als auch Google News und das selten beachtete Google Finanzen erhalten die Mini-Apps für den Homescreen, die die wichtigsten Informationen von den jeweiligen Startseiten im Überblick präsentieren.

Neue Spotify Tiles

Drückt direkt an eurem Handgelenk auf „Play“ und lasst den DJ von Spotify eine personalisierte Musikauswahl liefern, einzelne Episoden eurer Lieblings-Podcasts streamen oder hört euch an, was gerade in eurer persönlichen Heavy Rotation läuft – alles mit neuen Kacheln und Tastenkombinationen für das Zifferblatt von Spotify für Wear OS.

Google Keep-Notiz unter Wear OS

Endlich wird es ausgerollt: Ab sofort haben alle Nutzer die Möglichkeit, einzelne Notizen aus Google Keep als Tile auf die Smartwatch zu bringen. Somit könnt ihr eure tägliche Todo oder die Einkaufsliste, die ihr aktuell benötigt, schnell ablegen und habt diese im besten Fall mit nur einem Wisch erreicht.

Neue Emoji Kitchen-Kombinationen bei Gboard

Mit Emoji Kitchen lassen sich zwei oder drei Emojis miteinander kombinieren und in einer völlig neuen Darstellung zeigen. Googles Grafiker haben in den letzten zwei Jahren unzählige Kombinationen geschaffen, aber die Möglichkeiten sind natürlich endlos (Mathematiker bitte weghören). Pünktlich zum Beginn der warmen Jahreszeit hat man viele neue Kombinationen aus dem Bereich Wasser und Meeresbewohner erstellt.

Dark Web Report bei GMail

Google One-Nutzer in den USA dürfen sich über einen neuen Dark Web Scanner freuen, der darüber informieren soll, ob die eigene E-Mail-Adresse im Dark Web kursiert oder nicht. Wie zuverlässig das ist und woher Google die Daten erhält, lässt sich schwer bewerten. In den nächsten Monaten will man dieses Feature für viele weitere Nutzer in 20 Ländern ausrollen. Die Chance ist hoch, dass dann auch Deutschland, Österreich und Schweiz dabei sein werden.

