Google Assistant & Google Tasks: Erinnerungen werden zu Aufgaben – so könnt ihr den Übergang jetzt starten

In der letzten Zeit hat der Google Assistant eine Reihe von Funktionen verloren und in diesen Tagen wird eine weitere Standardaufgabe des smarten Assistenten eingestellt bzw. in eine andere App verlagert: Die schon mehrfach aufgetauchte Auslagerung der Erinnerungen zu Google Tasks hat jetzt begonnen und kann bei Bedarf manuell angestoßen werden. Nach der Migration der Daten steht die Erinnerungen-Funktion nicht mehr im Kalender zur Verfügung.



Erst gestern wurde bekannt, dass die Notizen-Funktion im Google Assistant alle Partner rausschmeißt und heute geht es an einer anderen Baustelle weiter, bei der der Assistant an Funktionalität verliert: Man verlagert die bisher über den Assistant angebotenen Erinnerungen in eine andere App, die für diese Aufgabe besser geeignet ist. In der Vergangenheit gab es im Google-Ökosystem mehrere Apps für diesen Bereich, teilweise mit und teilweise ohne Synchronisierung. Google Notizen, Google Tasks, Google Kalender und Google Assistant.

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass in diesem Bereich aufgeräumt werden soll und es wurden immer wieder kleinere Schritte unternommen, um das einzuleiten. Im Zuge dessen wird der Google Assistant die Erinnerungen verlieren und stattdessen die in Google Tasks integrierte Funktion verwenden. Aus Erinnerungen werden dann Aufgaben. Der Übergang ist seit längerer Zeit in Entwicklung, wurde auch schon offiziell angekündigt und in den letzten Monaten wurden Nutzer über die baldige Umstellung informiert. Die Umstellung sollte eigentlich schon am 6. März beginnen, aber es hat dann doch etwas länger gedauert. Erste Nutzer meldeten zwar in den letzten Wochen Vollzug, aber das war nur sehr vereinzelt der Fall.

Übergang jetzt starten

Wer möchte, kann den Übergang der Aufgaben vom Assistant zu Tasks jetzt manuell anstoßen. Dabei müsst ihr allerdings beachten, dass dies nicht rückgängig gemacht werden kann. Öffnet dazu einfach diese URL und ihr könnt den Umzug inklusive Übernahme der Daten starten. Man dürfte sich davon, neben der Verschlankung des Assistant, wohl auch eine Aufwertung von Google Tasks versprechen, das trotz einiger praktischer Funktionen in der Masse gefühlt unter dem Radar fliegt.









In der täglichen Nutzung dürfte sich für Assistant-Nutzer dennoch nichts ändern, denn der Google Assistant wird die Möglichkeit bieten, die Erinnerungen aus Google Tasks abzurufen, darzustellen und auch neue anzulegen. Ob sich bestehende Erinnerungen auch anpassen lassen, geht zumindest aus den Screenshots nicht hervor. Es wäre nicht überraschend, wenn für manche Funktion dann doch zu Tasks gewechselt werden müsste.

Der Übergang vom Assistant zu Tasks wird trotz Aufforderung vorerst optional sein und kann übersprungen werden. Das wird aber nur für einen begrenzten Zeitraum möglich sein, denn ab einem gewissen Punkt ist der Übergang nicht mehr zu überspringen. Dann werden alle angelegten Erinnerungen automatisch übertragen. Doch wie auf den Screenshots ersichtlich ist, werden viele Nutzer dem wohl sofort zustimmen, denn man kann die Aufforderung nicht konkret ablehnen, sondern lediglich wegklicken. Weil man auf lange Sicht aber ohnehin nicht drumherum kommt, macht das aber keinen großen Unterschied.

