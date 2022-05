Google I/O 2022: Das waren die wichtigsten neuen Produkte und Ankündigungen der Entwicklerkonferenz

Die Entwicklerkonferenz Google I/O geht zu Ende und damit auch der Strom an neuen Produkten und Ankündigungen, den seit Mittwoch Abend gegeben hat. Wie üblich, wollen wir noch einmal auf die vergangenen beiden Tage zurückblicken und die wichtigsten Ankündigungen herausstellen, die in Erinnerung bleiben werden. Schon jetzt kann man sagen, dass 2022 eines der besten I/O-Jahre überhaupt gewesen ist.



Die Google I/O ist das älteste Google-Event und auch mit Abstand das mit den meisten Ankündigungen, mit der meisten Aufmerksamkeit und den (auf die Masse umgelegt) besten Produkten. Nach einigen enttäuschenden Jahren hat man 2022 endlich wieder Vollgas gegeben und in der Keynote ein solches Feuerwerk gezündet, wie man es sonst noch nie getan hat. Das gilt vor allem für die Hardware rund um die Marke Pixel, die eigentlich gar nicht zu dem Event passt, aber für die meisten Schlagzeilen gesorgt hat.

Die Keynote hat sehr langatmig begonnen und nach einer Stunde hätte man gefühlt eigentlich schon gelangweilt abschalten können. Nicht, dass die gezeigten Produkte und Initiativen nicht wichtig gewesen wären, aber es verlief sehr zäh und Themen wie Sicherheit, Zugänglichkeit, Datenschutz & Co sind extrem wichtig – aber für eine Show einfach langweilig. Vor allem dann, wenn die meisten Zuschauer eigentlich auf etwas anderes warten. Das kam dann endlich, als man das Thema Android begann. Ab da gewann das Event an Schwung und auch das Publikum musste nicht mehr zum Klatschen animiert werden, sondern tat dies von selbst (achtet mal drauf).

Hier eine kurze Zusammenfassung in Form einer Auflistung der wichtigsten Produkte der Google I/O 2022. Es gab noch sehr viel mehr, vor allem – wie der Name schon sagt – für Entwickler. Das lässt sich hier im Blog aber leider aus zeitlichen Gründen nicht alles unterbringen und ist für die Masse der Google-Nutzer und auch unserer Leser nicht interessant. Wer alles überblicken will, schaut einfach auf der Google I/O Webseite vorbei.









Pixel 6a

Google hat wie erwartet das Pixel 6a vorgestellt, das als Budget-Ableger des Pixel 6 an den Start geht und endlich wieder in Deutschland zu haben sein wird. Die Ausstattung ist recht ordentlich und das Gerät ab dem 28. Juli für 549 Euro zu haben. Alle Details findet ihr in den folgenden Artikeln:

Pixel Buds Pro

Die smarten Kopfhörer Pixel Buds erhalten einen Ableger im etwas höher angesiedelten Bereich, der mit einigen Features und einem etwas höheren Preis glänzen will. Sie bringen alle Stärken der Pixel Buds und der Pixel Buds A mit und haben noch einiges mehr im Gepäck, wie ihr in der verlinkten Ankündigung sehen könnt. Die Kopfhörer sind ab dem 28. Juli für 219 Euro zu haben.

Pixel 7 & Pixel 7 Pro

Die erste große Überraschung auf der Google I/O-Bühne. Man hat die beiden Pixel 7-Smartphones angekündigt und sogar erste Bilder der beiden Geräte gezeigt. Viel mehr war natürlich noch nicht zu hören, aber die Bilder geben uns schon einen guten Eindruck davon, dass alle bisherigen Leaks wieder Mal korrekt waren. Die beiden neuen Smartphones sollen ab Herbst verfügbar sein.

» Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Überraschung! Google zeigt die neuen Smartphones erstmals offiziell auf vielen Bildern









Pixel Watch

Die erste Pixel Watch sollte eigentlich DAS Highlight sein, ging dann aber aufgrund der sehr kurzen Ankündigung leider doch etwas unter. Die Smartwatch wurde nur sehr kurz gezeigt und ist auch nicht ab nächster Woche, sondern erst ab Herbst verfügbar. Wir haben also eine offizielle Bestätigung bekommen, viel mehr aber auch nicht. Dennoch wissen wir eigentlich schon alles über die Smartwatch.

Pixel Tablet

Noch ein Ausblick auf ein später erscheinendes Produkt: Google wird endlich wieder ein Tablet in das Portfolio aufnehmen. Das erste Pixel Tablet hat man kurz gezeigt und ein paar Worte darüber verloren, welche Pläne man damit verfolgt. Ein interessanter erster Blick auf das Produkt, das nicht vor 2023 auf den Markt kommt.

Google Glass 2.0

Eher ein Technologie-Ausblick, aber dennoch eine Art Ankündigung: Die vor zehn Jahren gefloppte Datenbrille Google Glass wird in ganz neuer Form und mit neuem Konzept zurückkehren. Mittlerweile hat sich die Technologie weiterentwickelt, man möchte die Nutzer unterstützen und nicht ablenken und auch AR hat ganz neue Fähigkeiten. Das wird noch spannend.

Android 13 Beta 2

Die zweite Android 13 Beta wurde im Vorbeigehen ebenfalls angekündigt und erstmals auf großer Bühne das Betriebssystem überhaupt präsentiert. Bloglesern sind die Neuerungen allesamt bereits bekannt, auf der Google I/O hatte man aber noch einmal das Zusammenwachsen der Plattformen betont und auch den Tablet-Einsatz von Android 12L und Android 13 unterstrichen. Kein Wunder, wenn das Pixel Tablet auf dem Weg ist.

Google Maps 3D Immersive View

Endlich hat man Google Maps 3D offiziell angekündigt. Die in Kürze als „Immersive View“ angebotene Ansicht soll völlig neue Blicke auf Städte ermöglichen und die Informationen besser als zuvor vermitteln können. Das war wirklich eine spannende Demo, die man da gezeigt hat – schaut es euch einmal an:

Google Pay wird zu Google Wallet

Es hatte sich schon lange abgezeichnet und jetzt ist es offiziell: Google Pay wird zu Google Wallet und wird viele neue Features erhalten, die durch das Ablegen von Karten und Ausweisen aller Art auf dem Smartphone ermöglicht werden.

Google Assistant, neues bei ‚Hey Google‘

Der Google Assistant lässt sich nun bequemer als zuvor nutzen und mit etwas natürlicherer Sprache verwenden. Dazu muss man nicht mehr ständig „Hey Google“ rufen, was sowohl auf Smart Displays als auch auf Smartphones mit einigen Quick Phrases funktionieren soll. Alle Details dazu und eine Liste der möglichen Befehle findet ihr im folgenden Artikel.

Google Workspace

Auch Nutzer von Google Workspace wurden bedacht und werden innerhalb der Produktivitäts-Apps wie Google Drive, Docs, Kalender, Meet und einigen anderen eine ganze Reihe neuer Features erhalten. Die Highlights sind sicherlich die automatische Zusammenfassung von Inhalten in Docs und Spaces sowie die deutlich verbesserte Ausleuchtung bei Google Meet.

Android Auto Coolwalk

Auch Android Auto hat auf der Google I/O eine kleine Rolle gespielt, denn man hat die seit langer Zeit im Testlauf befindliche neue Oberfläche Coolwalk endlich offiziell für alle Nutzer angekündigt. Im Laufe der nächsten Monate soll sie für alle Nutzer ausgerollt werden, ganz unabhängig von der verwendeten Displaygröße.

