Google Pay: Neustart mit Google Wallet ist offiziell – die alte App verschwindet & neue App ersetzt die Geldbörse

Es hat sich schon etwas länger abgezeichnet, dass die Bezahlplattform Google Pay vor größeren Veränderungen steht und jetzt wurden diese offiziell angekündigt: Schon in den nächsten Tagen wird die Plattform ein sehr großes Update erhalten, das neben zusätzlichen Funktionen eine neue Oberfläche und auch einen neuen Namen im Gepäck hat. Aus Google Pay wird in Kürze Google Wallet. Auch in Deutschland, Österreich und Schweiz.



Wir haben hier im Blog in den letzten Wochen bereits ausführlich über den Neustart von Google Pay berichtet und jetzt sind alle auf Hinweisen basierenden Vermutungen wahr geworden: Google Pay in der bekannten Form wird es nur noch wenige Tage geben, denn im Laufe der nächsten Wochen wird hierzulande die neue Plattform Google Wallet ausgerollt, die die bisherige App ersetzt. Dabei handelt es sich um eine Umwandlung hinter den Kulissen, für die ihr nichts tun müsst.

Dennoch wird Google Pay unter dem Dach von Google Wallet weiter existieren und das mobile Bezahlen per Smartphone weiterhin abwickeln. Aus der eigenständigen App wird dann nur noch eine Unterfunktion von Wallet. Wallet soll, wie die Bezeichnung schon verrät, die Geldbörse ersetzen und alle darin befindlichen Inhalte langfristig auf dem Smartphone speichern. Das gilt von den Kreditkarten über Tickets, Bordkarten, Reservierungen, Autoschlüssel bis hin zum Ausweis und Reisepass. Auch COVID-Zertifikate sollen sich hinterlegen lassen.

Mehr Details gibt es, sobald der Rollout angestoßen wird. Das soll im Laufe der nächsten Wochen passieren, bei ersten Nutzern kann das aber schon in den nächsten Tagen der Fall sein. Warum Google die bekannte Marke „Google Pay“ damit in fast allen Ländern weltweit praktisch begräbt, bleibt ungeklärt. Die Marke verschwindet zwar nicht, aber „Wallet“ ist nun der neue sichtbare Leuchtturm. Auf folgenden Screenshots könnt ihr das neue Wallet und im kurzen Google-Teaser den Zusammenschluss zu Wallet sehen.









Folgende Inhalte sollen unterstützt werden:

Kreditkarten

Boardingpässe / Fahrscheine

Kundenkarten

Event-Tickets

Autoschlüssel

Studentenausweise

Impfzertifikat

Führerscheint (später in diesem Jahr)

Hotelschlüssel (coming soon)

Büro-Badges (coming soon)

Viele weitere Informationen findet ihr in unseren Artikeln der letzten Wochen. Hier gibt es alle Informationen.

