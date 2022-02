Android: Die nächste App durchbricht die Marke von einer Milliarde Installationen – Google Slides ist dabei

Es gibt wieder Zuwachs im Billionaires Club des Google Play Store – diesmal mit einer App, deren Relevanz sich schwer abschätzen lässt. Gut zwei Jahre nach Microsoft Powerpoint hat vor wenigen Tagen die App Google Slides die magische Marke von einer Milliarde Installationen im Google Play Store durchbrochen.



Im Google Play Store gab es in diesem Jahr bereits Zuwachs im Bereich von zehn Milliarden Installationen, sodass die heute gebrochene magische Marke von einer Milliarde Installationen schon fast bescheiden klingt – aber dennoch nicht weniger beachtenswert. In diesen Tagen hat die Android-App vonGoogle Slides die Marke von einer Milliarde Installationen im Google Play Store durchbrochen. Und das Ganze zwei Jahre nach Microsoft PowerPoint.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die App plötzlich so populär geworden ist, sondern sie ist auf vielen Smartphones vorinstalliert – ähnlich wie Google Docs und die anderen Drive-Apps. Die Relevanz von Google Slides ist aus meiner Sicht schwer abschätzbar, denn die große Zeit der Präsentationen dürfte wohl vorbei sein – und wenn, dann erstellt man sie doch eher mit dem deutlich mächtigeren PowerPoint von Microsoft. Dennoch ein beachtliche Wert und die App dürfte für so manche Nutzer sicherlich dennoch sehr praktisch sein.

Schaut euch die folgende Liste der Apps an, die bisher die Marke von einer Milliarde Installationen durchbrechen konnten und somit in den Billionaires Club aufgenommen wurden. Es ist noch immer ein recht exklusiver Club, der von nur wenigen Herstellern erreicht werden konnte.









Zu Beginn konnten vor allem Apps aus den Häusern Google oder Facebook die Milliardenmarke durchbrechen und dominieren die Liste. Tatsächlich ist es ansonsten bisher nur Samsung (ebenfalls vorinstalliert) sowie Microsoft (mit Skype) und einmal Snap sowie ByteDance mit TikTok gelungen, in den elitären Club aufgenommen zu werden. Mit Twitter, Netflix, Dropbox und Telegram kamen in den letzten Jahren die nächsten prominenten Namen an Bord.

Folgende Apps haben bisher schon die Milliardenmarke durchbrochen:

» Alle Rekordmarken aus dem Billionaires Club

