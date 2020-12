ARCore: Die Augmented Reality-Plattform durchbricht die Marke von einer Milliarde Installationen im Play Store

Es gibt wieder Zuwachs im Billionaires Club: Die Augmented Reality-Plattform ARCore konnte in diesen Tagen die Marke von einer Milliarde Installationen über den Google Play Store brechen und ist damit in Gesellschaft vieler weiterer Google-Apps. Auch in diesem Fall handelt es sich zwar um eine populäre Plattform, die aber dennoch sehr viel Unterstützung durch die Vorinstallation auf zahlreichen Smartphones erhalten hat.



Zum Ende des Jahres purzeln noch einmal die Rekorde im Google Play Store: Erst vor wenigen Tagen konnte Google Fotos die Marke von fünf Milliarden Installationen durchbrechen und heute folgt mit ARCore eine vielleicht eher unbekannte, aber dennoch sehr weit verbreitete App, die durch die Vorinstallation die Augmented Reality-Nutzung auf vielen Smartphones erst möglich macht. ARCore ist in vielen Fällen die Basis.

ARCore ist nun auf mehr als einer Milliarde Smartphones installiert, was aber längst nicht bedeutet, dass die Plattform auch tatsächlich so häufig von den Nutzern heruntergeladen wurde. Stattdessen profitiert die App vor allem davon, dass sie auf vielen Smartphones vorinstalliert ist oder von anderen Apps als Download angestoßen werden kann. Weil sie noch dazu “unsichtbar” ist, wird sie auch nicht wieder deinstalliert.

ARcore stößt damit in den begehrten Billionaires Club vor, der in den letzten Monaten einige prominente Neuzugänge begrüßen durfte: Twitter, Netflix, Dropbox und erst vor wenigen Tagen Google Docs und Google Keep.









Zu Beginn konnten vor allem Apps aus den Häusern Google oder Facebook die Milliardenmarke durchbrechen und dominieren die Liste. Tatsächlich ist es ansonsten bisher nur Samsung (ebenfalls vorinstalliert) sowie Microsoft (mit Skype) und einmal Snap sowie ByteDance mit TikTok gelungen, in den elitären Club aufgenommen zu werden. Mit Twitter, Netflix und Dropbox sind nun die nächsten prominenten Namen mit an Bord.

Folgende Apps haben bisher schon die Milliardenmarke durchbrochen:

» Alle Rekordmarken aus dem Billionaires Club

[9to5Google]















