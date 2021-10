Google Lens: Android-App knackt die magische Marke von einer Milliarde Installationen im Google Play Store

Es gibt erneut Zuwachs im Billionaires Club: Diesmal haben es die “Augen des Google Assistant” in den elitären Club geschafft. Google Lens ist laut Google Play Store nun auf mehr als einer Milliarde Android-Geräten installiert – was aufgrund der Vorinstallation auf vielen Smartphones nicht wirklich verwunderlich ist.



Im Google Play Store gab es in diesem Jahr bereits mehrfach Zuwachs im Billionaires Club: Begonnen hatte es Mitte April mit Google Files, gefolgt von Google Translate und dem Google Taschenrechner, erst jüngst Google Tabellen und Google Kontakte und vor wenigen Tagen Telegram. Nun geht es wieder mit den Google-Apps weiter, denn mit dem heutigen Tag hat Google Lens diese Marke durchbrochen.

Google Lens hat in den letzten Monaten eine starke Entwicklung durchgemacht, die wir euch in den letzten Wochen mit einigen Anleitungen ausführlich gezeigt haben. Aber nicht nur die neuen Features, sondern auch die immer tiefere Integration in weitere Google-Dienste wird zum Wachstum beigetragen haben – unter anderem tiefer im Assistant, in Google Fotos und auch im Suchen-Widget auf dem Homescreen. Die größte Rolle spielt aber sicherlich die Vorinstallation auf vielen Smartphones.

Schaut euch die folgende Liste der Apps an, die bisher die Marke von einer Milliarde Installationen durchbrechen konnten und somit in den Billionaires Club aufgenommen wurden. Es ist noch immer ein recht exklusiver Club, der von nur wenigen Herstellern erreicht werden konnte.









Zu Beginn konnten vor allem Apps aus den Häusern Google oder Facebook die Milliardenmarke durchbrechen und dominieren die Liste. Tatsächlich ist es ansonsten bisher nur Samsung (ebenfalls vorinstalliert) sowie Microsoft (mit Skype) und einmal Snap sowie ByteDance mit TikTok gelungen, in den elitären Club aufgenommen zu werden. Mit Twitter, Netflix, Dropbox und Telegram kamen in den letzten Jahren die nächsten prominenten Namen an Bord.

Folgende Apps haben bisher schon die Milliardenmarke durchbrochen:

» Alle Rekordmarken aus dem Billionaires Club

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren