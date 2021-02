Wear OS: Google Assistant lässt sich seit Monaten nicht per ‘Hey Google’ aufrufen – Bugfix soll bald kommen

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS scheint intern keine hohe Priorität zu genießen, denn die Weiterentwicklung geht nur schleppend voran und auch Bugs in wichtigen Bereichen werden nur zögerlich ausgemerzt. Wie nun bekannt wurde, scheint der Aufruf des Google Assistant über das Hotword ‘Hey Google’ seit Monaten nicht mehr zu funktionieren. Dieses Problem soll schon bald gefixt werden.



Der Google Assistant gehört zu den wichtigsten Google-Produkten und ist natürlich auch auf den Wear OS-Smartwatches zu finden, wo dieser auf verschiedenen Wegen aufgerufen werden kann. Eine dieser Methoden ist der Aufruf über das klassische Hotword ‘Hey Google’ bzw. ‘OK Google’, das allerdings schon seit Monaten nicht mehr funktionieren soll. Erste Berichte über Probleme wurden schon Mitte November 2020 bekannt und nun hat Google das Problem offiziell bestätigt und einen baldigen Fix angekündigt.

Bis es soweit ist, lässt sich der Assistant je nach Konfiguration und Hersteller per Hardware-Button oder auch direkt aus der Oberfläche der Uhr heraus starten. Die Sprachanweisung scheint nicht ganz so viele Nutzer zu haben, wenn das Problem so lange Zeit vor den Augen der Masse unentdeckt geblieben ist und auch von Google nicht behoben wurde. Wie lange sich die Nutzer noch gedulden müssen, wurde nicht bekannt.

» Eintrag im Google Issue Tracker

» Wear OS: Wetter, Fitness und noch mehr – Google öffnet die Kachel-Darstellung nun endlich für alle Entwickler

