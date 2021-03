Android 11: Besser spät als nie? Diese LG-Smartphones erhalten das Update auf Googles aktuelle Version

Es ist März 2021, Googles Betriebssystem Android 11 wurde vor über einem halben Jahr veröffentlicht und auf alle Pixel-Smartphones ausgerollt. Während praktisch alle großen Hersteller bereits die ersten Smartphones mit dem aktuellen Betriebssystem versorgt haben, ist nun auch LG aufgewacht. Der einstmals hoffnungsvolle Smartphone-Produzent hat nun verraten, welche Geräte wann auf Android 11 aktualisiert werden sollen.



Ab Juli / August jedes Jahres kann man sich ernsthaft und seriös damit beschäftigen, welche Smartphones das Update auf das brandneue Android-Betriebssystem bekommen. Rund um diesen Zeitraum veröffentlichen viele Hersteller ihre Update-Listen und als letzte namhafte Marke hat nun auch LG nachgezogen. Der Smartphone-Hersteller wird die folgenden Smartphones mit Googles noch-aktuellem Betriebssystem aktualisieren.

Diese sieben LG-Smartphones erhalten das Update auf Android 11:

LG Velvet 5G / LMG900EM (bis April 2021)

/ LMG900EM (bis April 2021) LG G8X / LMG850EMW(bis Q2 2021)

/ LMG850EMW(bis Q2 2021) LG Velvet 4G / LMG910EMW(bis Q3 2021)

/ LMG910EMW(bis Q3 2021) LG G8S / LMG810EAW (bis Q3 2021)

/ LMG810EAW (bis Q3 2021) LG WING / LMF100EMW (bis Q4 2021)

/ LMF100EMW (bis Q4 2021) LG K52 / LMK520EMW (bis Q4 2021)

/ LMK520EMW (bis Q4 2021) LG K42 / LMK420EMW (bis Q4 2021)

Eine recht übersichtliche Liste mit leider sehr langen “Lieferzeiten”. Man darf nicht vergessen, dass Android 12 in Q3 veröffentlicht wird und in Q4 haben wir schon die ersten Gedanken an Android 13. Besser spät als nie gilt in diesem Fall nicht wirklich, denn ein “veraltetes” Betriebssystem als Update zu präsentieren dürfte nur bei wenigen Nutzern gut ankommen. LGs Abschied vom Smartphone-Geschäft rückt wohl näher…

