Pixel Feature Drop: Google verbessert die Smartphones immer weiter; alle Neuerungen für Pixel 5, 4 & 3-Nutzer

Google hat vor längerer Zeit angekündigt, die Pixel-Smartphones auch abseits der jährlichen Android-Updates nach dem Kauf mit neuen Features zu versorgen. Dafür wurde vor wenigen Tagen die mittlerweile sechste Runde des Pixel Feature Drop gestartet, das in jedem Quartal ein Paket von Neuerungen auf die Smartphones bringt. Anlässlich des jüngsten Rollout zeigen wir euch noch einmal, welche großen Neuerungen Pixel-Besitzer in den letzten 15 Monaten nach dem Kauf (!) erhalten haben.



In der ersten Woche jedes Monats veröffentlicht Google ein Android-Sicherheitsupdate , das in den meisten Fällen zuerst auf die Pixel-Smartphones ausgerollt wird und im Laufe der kommenden Wochen oder gar Monate von anderen Smartphone-Herstellern aufgegriffen wird. Doch während Sicherheitsupdates “langweilig” sind (in dicken Anführungszeichen), legt Google regelmäßig alle drei Monate mit echten Neuerungen für die Pixel-Smartphones nach.

Man kennt das: Kaum kauft man sich ein neues Smartphone oder anderes technisches Gerät, kündigt der Hersteller den verbesserten Nachfolger an. Das ist ein Problem der schnelllebigen Zeit und gilt natürlich auch für Google-Produkte. Das lässt sich nicht verhindern, aber Google möchte dennoch dafür sorgen, dass die Kunden lange Zeit Freude mit ihrem Gerät haben und sorgt seit Ende 2019 dafür, dass die Pixel-Smartphones immer besser statt schlechter werden.

Wenn ein Smartphone langsam altert, geht der Akku schneller zur Neige, die Performance kann irgendwann Probleme machen und auch das Äußere ist vielleicht nicht mehr ganz so schick wie nach dem Abziehen der Schutzfolie. Das Schicksal haben auch Pixel-Käufer, aber Google versüßt ihnen dennoch regelmäßig das ältere Gerät mit neuen Features, die es normalerweise wohl nur auf die neueste Generation geschafft hätten. Dafür wurde im Dezember 2019 das Konzept des Pixel Feature Drop geschaffen, das nun schon sechs Mal ausgeliefert wurde.

Das Feature Drop kommt jeweils im Gepäck mit dem Android-Sicherheitsupdate und erschien bisher Quartalsweise. Eines im Dezember 2019, eines im März 2020, danach im Juni 2020, September 2020 und Dezember 2020 sowie das letzte vor gerade erst fünf Tagen am 1. März 2021. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht nur um kleine, kaum erwähnenswerte Updates, sondern zum Teil große Brocken, die man in der Form für ein kostenloses Update nicht erwarten würde. Allerdings kommen nicht alle Updates auf alle Pixel-Generationen, zum Teil aus technischen Gründen.









Natürlich haben wir euch in den vergangenen Monaten auch über die Pixel Feature Drops berichtet und viele Nutzer haben vielleicht schon wieder vergessen, welche Funktion sie erst durch ein solches Update nach dem Kauf erhalten haben. Im Folgenden nun die sechs bisherigen Pixel Feature Drop-Updates. Alle Details zu den einzelnen Punkten erhaltet ihr im jeweiligen verlinkten Artikel.

1. Pixel Feature Drop Dezember 2019

Nachträglicher Portrait Modus: Foto geschossen und den Portrait Modus vergessen? Auf den Pixel-Smartphones lässt sich der Modus nach dem Update auch nachträglich anwenden.

Foto geschossen und den Portrait Modus vergessen? Auf den Pixel-Smartphones lässt sich der Modus nach dem Update auch nachträglich anwenden. Robocalls verhindern: Der Google Assistant kann verdächtige Nummern erkennen, abheben und nach dem Grund des Anrufs fragen. Der Nutzer bekommt davon nichts mit und erhält eine transkribierte Version als Benachrichtigung.

Der Google Assistant kann verdächtige Nummern erkennen, abheben und nach dem Grund des Anrufs fragen. Der Nutzer bekommt davon nichts mit und erhält eine transkribierte Version als Benachrichtigung. Google Duo Neuerungen: Google Duo kann den Videoausschnitt anpassen, sodass der Nutzer stets im Mittelpunkt des Bildes bleibt – auch mit mehreren Personen. Die zweite Verbesserung bringt den Portrait Modus in die Videotelefonie, inklusive verschwommenem Hintergrund.

Google Duo kann den Videoausschnitt anpassen, sodass der Nutzer stets im Mittelpunkt des Bildes bleibt – auch mit mehreren Personen. Die zweite Verbesserung bringt den Portrait Modus in die Videotelefonie, inklusive verschwommenem Hintergrund. Google Rekorder für alle: Die App zur Aufnahme von diktierten Texten steht für alle Pixel-Generationen zur Verfügung.

Die App zur Aufnahme von diktierten Texten steht für alle Pixel-Generationen zur Verfügung. Live-Untertitel für alle: Das Live Caption-Feature der Pixel 4-Smartphones kam per Update auf die dritte Pixel-Generation.

Das Live Caption-Feature der Pixel 4-Smartphones kam per Update auf die dritte Pixel-Generation. Digital Wellbeing Focus Mode: Der für wenige Wochen Pixel 4-exklusive Wellbeing Konzentrationsmodus wurde per Update für alle Generationen freigeschaltet.

Der für wenige Wochen Pixel 4-exklusive Wellbeing Konzentrationsmodus wurde per Update für alle Generationen freigeschaltet. Der neue Google Assistant: Der neue Google Assistant wurde für einige englischsprachige Länder ausgerollt. Noch nicht in Deutschland oder in deutscher Sprache.

2. Pixel Feature Drop März 2020

Planbarer Dark Mode: Der Dark Mode lässt sich unter Android 10 auf den Pixel-Smartphones planen und mit festen Zeiten anlegen. Eigentlich ein Feature, das erst mit Android 11 auf alle Smartphones kommen sollte.

Der Dark Mode lässt sich unter Android 10 auf den Pixel-Smartphones planen und mit festen Zeiten anlegen. Eigentlich ein Feature, das erst mit Android 11 auf alle Smartphones kommen sollte. Google Pay im Powermenü: Google Pay kommt in das Powermenü und ermöglicht dadurch den schnellen Wechsel der zu verwendenden Kreditkarte oder auch den Aufruf einer hinterlegten Kundenkarte. Dazu muss lediglich der Power-Button gedrückt gehalten werden und ist das veränderte Menü sichtbar.

Google Pay kommt in das Powermenü und ermöglicht dadurch den schnellen Wechsel der zu verwendenden Kreditkarte oder auch den Aufruf einer hinterlegten Kundenkarte. Dazu muss lediglich der Power-Button gedrückt gehalten werden und ist das veränderte Menü sichtbar. Neue Motion Sense-Gesten: Pixel 4-Nutzer durften sich über eine neue Geste freuen, mit der das Smartphone gesteuert werden kann. Mit dem Air Tap, also einer Handbewegung in Richtung Display, lässt sich das aktuell abgespielte Medium pausieren oder fortsetzen.

Pixel 4-Nutzer durften sich über eine neue Geste freuen, mit der das Smartphone gesteuert werden kann. Mit dem Air Tap, also einer Handbewegung in Richtung Display, lässt sich das aktuell abgespielte Medium pausieren oder fortsetzen. Neue Regeln zur Automatisierung: Android 10 erhielt auf den Pixel-Smartphones eine Reihe von Regeln und Möglichkeiten zur Automatisierung der wichtigen Funktionen. Auch ein Punkt, der eigentlich erst mit Android 11 richtig durchstarten soll.

Android 10 erhielt auf den Pixel-Smartphones eine Reihe von Regeln und Möglichkeiten zur Automatisierung der wichtigen Funktionen. Auch ein Punkt, der eigentlich erst mit Android 11 richtig durchstarten soll. Neue Emojis: Im Rahmen des Updates kamen die 169 neuen Emojis von Emoji 12.1 auf die Pixel-Smartphones.

Im Rahmen des Updates kamen die 169 neuen Emojis von Emoji 12.1 auf die Pixel-Smartphones. Erkennung von Autounfällen: Die neue App Notfall-Informationen kann Autounfälle erkennen und entsprechende Maßnahmen wie etwa das Informieren der Notfallkontakte oder Rettungsdienste einleiten.









3. Pixel Feature Drop Juni 2020

Adaptiver Akku: Die adaptiven Batteriefunktionen sorgen dafür, dass dem Smartphone nicht so schnell die Puste ausgeht – und das nun auch vorsorglich. Weil die statistischen Funktionen mittlerweile sehr gut vorhersagen können, wie lange der Akku noch halten wird, kann dieses Feature früher reagieren und immer mehr Aktivitäten abschalten.

Die adaptiven Batteriefunktionen sorgen dafür, dass dem Smartphone nicht so schnell die Puste ausgeht – und das nun auch vorsorglich. Weil die statistischen Funktionen mittlerweile sehr gut vorhersagen können, wie lange der Akku noch halten wird, kann dieses Feature früher reagieren und immer mehr Aktivitäten abschalten. Neue Bedtime-Funktionen: Google spendiert der Uhr-App auf den Pixel-Smartphones einige neue Bedtime-Funktionen, die den Nutzer vom Zubettgehen über das Schlafen bis zum Wecken begleiten. Grundlegend geht es darum, Schlafgeräusche abzuspielen, alle Benachrichtigungen abzustellen und zum Aufwachen sanfte Sounds abzuspielen.

Google spendiert der Uhr-App auf den Pixel-Smartphones einige neue Bedtime-Funktionen, die den Nutzer vom Zubettgehen über das Schlafen bis zum Wecken begleiten. Grundlegend geht es darum, Schlafgeräusche abzuspielen, alle Benachrichtigungen abzustellen und zum Aufwachen sanfte Sounds abzuspielen. Tiefe Integration des Google Rekorder: Die Rekorder-App gehört zu den Highlights der Pixel-Smartphones und wurde tiefer in das App-Ökosystem integriert. Der Google Assistant kann nun Aufnahmen starten, die transkribierten Aufnahmen durchsuchen oder sogar die Transkripte direkt zu Google Docs übertragen. Eine praktische Gedächtnisstütze.

Die Rekorder-App gehört zu den Highlights der Pixel-Smartphones und wurde tiefer in das App-Ökosystem integriert. Der Google Assistant kann nun Aufnahmen starten, die transkribierten Aufnahmen durchsuchen oder sogar die Transkripte direkt zu Google Docs übertragen. Eine praktische Gedächtnisstütze. Verbesserte Notfall-Informationen: Die Notfall-Informationen erkennen nun auch viele weitere Notlagen und können im Ernstfall die hinterlegten Kontakte informieren.

4. Pixel Feature Drop September 2020

Google Maps Live View: Google Maps kombiniert die Augmented Reality-Navigation mit der Möglichkeit, den Live-Standort für Kontakte freizugeben. Dadurch lässt sich der Standort nun Live im Kamerabild verfolgen.

Google Maps kombiniert die Augmented Reality-Navigation mit der Möglichkeit, den Live-Standort für Kontakte freizugeben. Dadurch lässt sich der Standort nun Live im Kamerabild verfolgen. Tageszeitabhängige vorgeschlagene Apps: Der Pixel Launcher kann nun Apps in den unteren Navigationsbereich packen, die basierend auf der Tageszeit vorgeschlagen werden. Weil viele Nutzer in den frühen Stunden andere Apps verwenden als am Abend, kann das nun ebenfalls abgebildet werden.

Der Pixel Launcher kann nun Apps in den unteren Navigationsbereich packen, die basierend auf der Tageszeit vorgeschlagen werden. Weil viele Nutzer in den frühen Stunden andere Apps verwenden als am Abend, kann das nun ebenfalls abgebildet werden. Verbesserte Screenshot-Funktion: Die Funktion zum Aufnehmen von Screenshots, Markieren von Text oder der Auswahl von Objekten bzw. dem Einfügen von Texten und Bildern wurde überarbeitet und ist nun noch leichter als bisher zu erreichen.

Die Funktion zum Aufnehmen von Screenshots, Markieren von Text oder der Auswahl von Objekten bzw. dem Einfügen von Texten und Bildern wurde überarbeitet und ist nun noch leichter als bisher zu erreichen. Automatische Ordnernamen: Eine weitere Verbesserung im Pixel Launcher, die vielen Nutzern von anderen Launchern bekannt vorkommen dürfte. Anhand der darin platzierten Apps können Ordner nun automatisiert betitelt werden.

Eine weitere Verbesserung im Pixel Launcher, die vielen Nutzern von anderen Launchern bekannt vorkommen dürfte. Anhand der darin platzierten Apps können Ordner nun automatisiert betitelt werden. Smarte Antworten in Messenger-Apps: Die Smart Replys, die bisher aus einigen Google-Messengern bekannt waren, können nun direkt in die Tastatur-App wandern und von dort ausgewählt werden. Das funktioniert derzeit allerdings nur mit Gboard und auch nur in englischer Sprache.

5. Pixel Feature Drop Dezember 2020

Extremer Battery Saver: Wird dieser Modus aktiviert, wird der Smartphone-Akku um bis zu 48 Stunden länger durchhalten, als ohne diesen Modus. Allerdings wird das Gerät dadurch vom Smartphone zum Handy.

Wird dieser Modus aktiviert, wird der Smartphone-Akku um bis zu 48 Stunden länger durchhalten, als ohne diesen Modus. Allerdings wird das Gerät dadurch vom Smartphone zum Handy. Adaptive Sound: Dieser neue Modus soll dafür sorgen, dass ihr in jeder Umgebung den perfekten Sound erhaltet. Durch den ständigen lokalen Abgleich von Lautsprecher und Mikrofon wird dies möglich.

Dieser neue Modus soll dafür sorgen, dass ihr in jeder Umgebung den perfekten Sound erhaltet. Durch den ständigen lokalen Abgleich von Lautsprecher und Mikrofon wird dies möglich. Verbesserte Standortbestimmung: Dieser neue Modus verbessert die Standortbestimmung per GPS soweit, dass die Smartphones mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Straßenseite bestimmen können, auf der der Nutzer unterwegs ist.

Dieser neue Modus verbessert die Standortbestimmung per GPS soweit, dass die Smartphones mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Straßenseite bestimmen können, auf der der Nutzer unterwegs ist. Optimierter Ladevorgang: Der optimierte Ladevorgang schont den Akku und sorgt dafür, dass dieser auch mal sehr viel langsamer und schonender aufgeladen wird, wenn der Nutzer das Smartphone wahrscheinlich für längere Zeit nicht benötigt.

Der optimierte Ladevorgang schont den Akku und sorgt dafür, dass dieser auch mal sehr viel langsamer und schonender aufgeladen wird, wenn der Nutzer das Smartphone wahrscheinlich für längere Zeit nicht benötigt. Automatischer Wechsel zwischen 5G und LTE: Die Smartphones können je nach Bedarf automatisch von 5G zu einer niedrigeren Frequenz wie etwa LTE wechseln, um Energie einzusparen.

Die Smartphones können je nach Bedarf automatisch von 5G zu einer niedrigeren Frequenz wie etwa LTE wechseln, um Energie einzusparen. Now Playing bei YouTube Music: Wer das Pixel-Smartphone häufig dafür verwendet, Songs zu erkennen, findet den Verlauf nun auch bei YouTube Music wieder und kann somit alle Songs noch einmal anhören.

Wer das Pixel-Smartphone häufig dafür verwendet, Songs zu erkennen, findet den Verlauf nun auch bei YouTube Music wieder und kann somit alle Songs noch einmal anhören. Verbesserte Google Fotos-Vorschläge: Neu dazu gekommen sind nun Optimierungen für den Kontrast, die Helligkeit, mehr Dynamik und auch für die Abbildung von Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen.

Neu dazu gekommen sind nun Optimierungen für den Kontrast, die Helligkeit, mehr Dynamik und auch für die Abbildung von Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen. Google Lens übersetzt Webseiten und Apps: Google Lens wurde verbessert und bietet die Möglichkeit, sowohl Webseiten als auch Apps in der App-Übersicht vollständig zu übersetzen.

Google Lens wurde verbessert und bietet die Möglichkeit, sowohl Webseiten als auch Apps in der App-Übersicht vollständig zu übersetzen. Schnellere Screenshots: Die Pixel-Smartphones können Screenshots nun noch schneller aufnehmen und haben jegliche Wartezeit auf die Aufnahme des Bildschirmfotos getilgt.

Die Pixel-Smartphones können Screenshots nun noch schneller aufnehmen und haben jegliche Wartezeit auf die Aufnahme des Bildschirmfotos getilgt. Handschuhmodus: Der neue Handschuhmodus soll dafür sorgen, dass sich das Display auch in der kalten Jahreszeit durch eine höhere Sensibilität mit einem Handschuh bedienen lässt.









6. Pixel Feature Drop März 2021

Google Rekorder Backup: Die recht populäre Google Rekorder-App erhält ein großes Update, das nun ein Cloud-Backup ermöglicht und passend dazu einen eigenen Web Client mitbringt, der den Zugriff über den Desktopbrowser ermöglicht. Screenshots und Details findet ihr in diesem Artikel .

Die recht populäre Google Rekorder-App erhält ein großes Update, das nun ein Cloud-Backup ermöglicht und passend dazu einen eigenen Web Client mitbringt, der den Zugriff über den Desktopbrowser ermöglicht. Screenshots und Details findet ihr . Unterwasser-Fotografie: In Kombination mit einem 325 Dollar teuren Zubehör, dem KRH04 können die Pixel-Smartphones nun auch Unterwasser-Fotos schießen. Das hat zwar nicht nur etwas mit einem Software-Update zu tun, aber dennoch ist es eine neue Special Interest-Möglichkeit für begeisterte Pixel-Fotografen.

In Kombination mit einem 325 Dollar teuren Zubehör, dem KRH04 können die Pixel-Smartphones nun auch Unterwasser-Fotos schießen. Das hat zwar nicht nur etwas mit einem Software-Update zu tun, aber dennoch ist es eine neue Special Interest-Möglichkeit für begeisterte Pixel-Fotografen. Neue Wallpaper: Die neuen Pixel Wallpaper sollen kulturelle Momente quer durch das Jahr 2021 begleiten und jeweils passende Kunstwerke für den Homescreen-Hintergrund liefern.

Die neuen Pixel Wallpaper sollen kulturelle Momente quer durch das Jahr 2021 begleiten und jeweils passende Kunstwerke für den Homescreen-Hintergrund liefern. Smarte Vorschläge in Messaging-Apps: Die Smart Compose-Funktion hält nun in “ausgesuchten” Messaging-Apps Einzug und macht dort Textvorschläge. Die Vorschläge erscheinen in der Eingabeleiste und können mit einem Swipe über die Leertaste übernommen werden. Leider vorerst nur in englischer Sprache.

Die Smart Compose-Funktion hält nun in “ausgesuchten” Messaging-Apps Einzug und macht dort Textvorschläge. Die Vorschläge erscheinen in der Eingabeleiste und können mit einem Swipe über die Leertaste übernommen werden. Leider vorerst nur in englischer Sprache. Pixel Stand Bedtime Modus: Pixel Stand-Besitzer dürfen sich über einen neuen Bedtime-Modus freuen, der passend zu Googles neuem Fokus auf Schlafen und Ausruhen nun eine ähnliche Funktionalität bietet.

Pixel Stand-Besitzer dürfen sich über einen neuen Bedtime-Modus freuen, der passend zu Googles neuem Fokus auf Schlafen und Ausruhen nun eine ähnliche Funktionalität bietet. Google Fit-Bonus: Google Fit kann auf den Pixel-Smartphones nun einige neue Vitalwerte erfassen, ohne dass es ein zusätzliches Zubehör braucht: Per Kamera lassen sich die Herzschlagfrequenz sowie die Atemfrequenz erfassen. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr ausführlich in diesem Artikel

—

Das ist doch schon ein ganz schönes Paket an Neuerungen. Einiges davon hätte man wohl eher mit einem Betriebssystem-Update oder eben einer neuen Smartphone-Generation erwartet, aber das kann für die Masse der Nutzer noch folgen. Beim September-Feature Drop hatte Google erwähnt, dass die Pixel-Smartphones diese Android 11-Features zuerst erhalten. Das würde bedeuten, dass vieles davon mittelfristig auch den Weg in das Betriebssystem bzw. die Apps aller Nutzer außerhalb der Pixel-Welt finden. Tatsächlich ist das bei einigen bereits geschehen, aber die große Masse ist weiterhin Pixel-exklusiv.

Für mich ein wichtiges Argument zum Kauf eines Pixel-Smartphones, mit dem man tatsächlich drei Jahre lang Freude haben kann. Dabei darf man nicht vergessen, dass das auch für die günstige Schiene Pixel 4a und Pixel 3a gilt, die von Google genauso wie die nahezu doppelt so teuren Flaggschiff-Smartphones behandelt werden.















