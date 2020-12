Pixel-Smartphones: Google beschleunigt die Aufnahme von Screenshots und bringt neuen Handschuhmodus

Google hat gestern Abend mit dem Rollout des Android Sicherheitsupdate inklusive des umfangreichen Pixel Feature Drop begonnen, die zahlreiche Neuerungen auf die Pixel-Smartphones bringen. Es gibt aber auch Verbesserungen, die ohne große Ankündigung umsetzt wurden und vielen Nutzern erst im Laufe der Zeit auffallen würden: Ein neuer Handschuhmodus sowie schnellere Screenshots.



Pixel Feature Drop und Android-Sicherheitsupdate kommen alle drei Monate im Verbund und sind am Tag des Rollouts ein kleiner Feiertag für alle Pixel-Besitzer – und gestern war es wieder soweit. Neben den zahlreichen Neuerungen, die wir euch bereits beschrieben haben, gibt es noch zwei weitere kleine Verbesserungen, die nicht Teil der offiziellen Ankündigungen sind, aber natürlich nicht unerwähnt bleiben sollen.

Schnellere Screenshots

Screenshots werden mit den Pixel-Smartphones nach dem Update nun sofort aufgenommen. Statt wie bisher die Tastenkombination für 1-2 Sekunden gedrückt halten zu müssen, wird diese Funktionalität nun unmittelbar nach dem Tastendruck ausgelöst. Das spart einige Sekunden Lebenszeit und hilft dabei, den exakten Moment auf dem Display ohne einkalkulierte Wartezeit abzufotografieren.

Handschuhmodus

Es ist frostig geworden und viele Menschen müssen sich zwischen Handschuh oder Smartphone entscheiden (oder besitzen einen Touch-Handschuh). Auf den Pixel-Smartphones gibt es in den Display-Einstellungen nun die Möglichkeit, die Berührungsempfindlichkeit soweit nach oben zu schrauben, dass es auch mit Handschuhen verwendet werden kann. Sehr praktisch, sorgt ohne Handschuhe aber sehr häufig für Probleme und sollte eher nicht so tief in den Einstellungen versteckt werden.

