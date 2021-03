Internationaler Frauentag: Ein sehr schönes Google-Doodle zum Weltfrauentag 2021 – inklusive Firsts-Video

Am heutigen 8. März ist Internationaler Frauentag, der natürlich auch in diesem Jahr wieder mit einem sehr schönen Google-Doodle begleitet wird. Das heutige Doodle zum Internationalen Frauentag enthält neben einem netten Motiv ein Video, das ganz unter dem Motto “Firsts” steht. In diesem werden Frauen zelebriert, die jeweils die ersten in ihrem Gebiet gewesen sind, die etwas Unvergessenes erreicht haben.



Das heutige Google-Doodle zum Internationaler Frauentag ist auch in diesem Jahr wieder mehr oder weniger interaktiv, denn es enthält ein Video mit einer Reihe von eher angedeuteten Szenerien unter dem Motto “Firsts”. Google beschreibt es mit “Today’s annual International Women’s Day Doodle takes a journey through a series of firsts in women’s history—highlighting female pioneers who have challenged the status quo and paved the way in education, civil rights, science, art, and so much more.”

Das dazugehörige Doodle zeigt heute ebenfalls nur eine angedeutete Szenerie. Frauen verschiedener Hautfarben und wohl auch Ethnien recken die Hände in die Höhe – zum Teil auch ineinander verschlungen. Vollständig deuten kann ich das Motiv ehrlich gesagt nicht, aber es drückt für mich eine Form von Stärke aus. Der Google-Schriftzug ist auch heute wieder in geschwungener Handschrift gehalten und befindet sich mit weißer Schrift halb im Vordergrund und halb im Hintergrund.

Schaut euch das unten eingebundene Video an, das unter dieser URL auch nach dem Ende dieses Doodles dauerhaft zur Verfügung stehen sollte.









Die Geschichte des Internationalen Frauentag

Der Weltfrauentag wird übrigens schon seit über 100 Jahren gefeiert, allerdings in den ersten Jahren nur in einigen wenigen Ländern und an völlig unterschiedlichen Daten. Ursprünglich wurde dieser Tag ausgerufen um für das Frauenwahlrecht zu werben bzw. um endlich die Gleichstellung der Frau mit dem Mann anzustoßen. Das hat dann zwar noch einige Jahre länger gedauert, aber vielleicht wäre es ohne den Weltfrauentag und anderen Bewegungen nicht ganz so schnell gegangen…

Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Internationaler Frauenkampftag oder Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen erkoren ihn später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus.

[Wikipedia]















