Google Rekorder: Neue Web-App für Pixel-Nutzer ist da; gibt Zugriff auf gesicherte Aufnahmen (Update: Rollout)

Im vergangenen Jahr wurde die Google Rekorder-App eingeführt, die exklusiv für Pixel-Besitzer angeboten wird und sich überraschenderweise von Beginn an sehr großer Popularität erfreut hat. In wenigen Tagen dürfen das Gegenstück der App als Web-Oberfläche starten, denn diese ist nun direkt über den Browser erreichbar und wird Zugriff auf alle in der Cloud gespeicherte Aufnahmen geben.



Google Rekorder ist mehr als eine simple Audio-Aufzeichnung, denn das Tool bietet zahlreiche Zusatzmöglichkeiten von der Transkribierung über die damit verbundene starke Suchfunktion und weitere Features rund um diesen aufgezeichneten Text. Die Aufnahmen lassen sich mit der Cloud synchronisieren und werden in Kürze auch direkt im Web abrufbar sein. Dafür wurde die neue Web-App unter der Adresse recorder.google.com gestartet, die ihr auf folgendem Screenshot sehen könnt.

Die Oberfläche steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung und soll den Abruf, das Abspielen und auch das Teilen der Aufnahmen ermöglichen. In der Beschreibung steht, dass alle gesicherten Aufnahmen an dieser Stelle erscheinen werden. Zwar ist derzeit noch von den Pixel-Smartphones die Rede, aber das in der alten Oberfläche platzierte Label “only for Pixel” ist ist in dieser App verschwunden. Gut möglich, dass das Tool bald für alle Nutzer geöffnet wird.

Der Rollout der neuen Oberfläche wird im Zusammenhang mit dem nächsten Pixel Feature Drop erwartet, das nächste Woche Montag ausgerollt werden sollte. Wenn ihr die Seite aufruft, seht ihr für etwa eine Sekunde die Player-Oberfläche, die in etwa der Podcast-Oberfläche entspricht.









Update: Die Android-App ist da

UPDATE: Jetzt ist es offiziell: Die Google Rekorder-App erhält bei den ersten Nutzern das Update auf Version 2.2, die die Funktion zum Backup der Audio-Nachrichten mitbringt. Nutzer werden direkt nach dem Start der App über die neue Möglichkeit informiert, sowie das auf obigem Screenshot zu sehen ist. Vermutlich wird es dennoch als Teil des am Montag kommenden Pixel Feature Drop noch einmal separat angekündigt werden.

Sobald ihr die erste Audio-Datei hochgeladen habt, lässt sich auch die Web-App nutzen.

» Pixel 5a: Erster Leak zeigt Googles neues Smartphone – Zwilling des Pixel 4a 5G (Galerie & Spezifikationen)

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren