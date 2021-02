Pixel 5a: Erster Leak zeigt Googles neues Smartphone – Zwilling des Pixel 4a 5G (Galerie & Spezifikationen)

Google wird auch in diesem Jahr eine Reihe von neuen Smartphones vorstellen, zu denen auch das Pixel 5a gehört, das die Nachfolger des Pixel 4a in den Ring geschickt wird. Nun gibt es die ersten Leaks rund um das kommende Smartphone, das sich auf ersten Renderbildern zeigt und von dem nun einige Spezifikationen möglicherweise bekannt sind. Man kann sagen, dass Google nicht viel Kraft in die Weiterentwicklung gesteckt hat.



Wird Google im Frühjahr das Pixel 5a oder das Pixel 6 vorstellen? Beides scheint aufgrund einer wandelnden Strategie möglich zu sein, doch die ersten Pixel 5a-Leaks lassen nun schließen, dass man wohl dem klassischen System treu bleiben und rund um den Mai das Pixel 5a vorstellen wird. Unser erster Blick auf das Smartphone zeigt, dass das Gerät vielen Nutzern bekannt vorkommen dürfte. Es ist praktisch eine exakte Kopie des Pixel 4a 5G und lehnt sich somit auch stark an den großen Bruder Pixel 5 an.

Die geleakten Spezifikationen:

Abmessungen: 156.2 x 73.2 x 8.8mm (9.4mm mit dem Kamerabuckel)

156.2 x 73.2 x 8.8mm (9.4mm mit dem Kamerabuckel) Display: Flaches 6,2 Zoll OLED FHD+

Flaches 6,2 Zoll OLED FHD+ Kamera: Dual Lens auf der Rückseite

Dual Lens auf der Rückseite Frontkamera: Hole Punch im Display (so lässt es sich entfernen)

Hole Punch im Display (so lässt es sich entfernen) Weiteres: 3,5mm Kopfhörer-Anschluss, Fingerabdrucksensor, Stereo-Lautsprecher

Nicht wirklich aufregend und es zeigt sich, dass Google wohl tatsächlich Probleme bekommen dürfte ein neues Pixel am Markt zu platzieren. so wie ich es vor einigen Wochen prognostiziert hatte. Aber nun schauen wir uns einmal die geleakten Renderbilder des Smartphones an.

















Ja, es ist ein neues Smartphone. Es ist dem Pixel 4a 5G von allen Seiten sehr ähnlich und setzt auf die gleiche Konfiguration sowie eine ähnliche äußere Optik. Der einzige sichtbare Unterschied ist ein neuer zusätzlicher Kamerasensor, über den bisher noch nichts bekannt geworden ist. OnLeaks geht davon aus, dass es sich wohl um einen PDAF (Phase Detection Autofocus) handeln könnte. Weil Google aber gerade in puncto Kamera einiges an Nachholbedarf hat, könnte es vielleicht auch mal wieder eine Innovation sein.

Und damit ist die Leak-Saison rund um die kommenden Pixel-Smartphones eröffnet, die sicherlich im Laufe der nächsten Tage und Wochen viele weitere Informationen und Details bereithalten wird. Nach wie vor wissen wir nicht, ob es vielleicht noch ein Pixel 5a XL geben wird und wie sich die anderen erwarteten Geräte im Markt platzieren. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden.

