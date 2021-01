Pixel 5a: Das nächste Budget-Smartphone kommt – oder nicht? Googles Pixel-Portfolio lässt kaum Lücken

Google hat im vergangenen Jahr drei neue Pixel-Smartphones vorgestellt und wird auch in diesem Jahr mit einigen neuen Smartphones nachlegen. Zuerst steht vermutlich das Pixel 5a auf dem Plan, das schon in wenigen Monaten vorgestellt werden dürfte. Man muss sich aber fragen, wie Google das neue Budget-Smartphone am Markt platzieren möchte, denn die direkten Vorgänger lassen kaum Platz für ein weiteres Gerät.



Die Pixel-Serie wurde im Jahr 2016 gestartet und befindet sich nun schon im fünften Jahr. Aber erst im Jahr 2019 wurden die Weichen dafür gestellt, sowohl die Premium- als auch die Mittelklasse abzudecken, wobei sich diese nicht eindeutig definieren lassen. Jedes Jahr im Herbst kommt ein “großes” Pixel-Smartphone mit starker Ausstattung und einer großen Zahl auf dem Preisschild und ein halbes Jahr später legt man dann im folgenden Frühjahr mit einem günstigeren Smartphone nach. Auch 2020 wäre das ohne die Pandemie-Einflüsse sicherlich der Fall gewesen.

Vor einigen Tagen haben wir euch die Roadmap der kommenden Pixel-Smartphones gezeigt, die nach letztem Stand insgesamt vier Geräte enthält – darunter mindestens ein Pixel 5a. Dass das Smartphone kommt, gilt als sicher, aber hinter dem Release – Frühjahr oder Herbst – ist noch ein großes Fragezeichen. Obwohl ich schon mehrfach Gründe für einen Strategiewechsel genannt habe, gehe ich davon aus, dass sich an der allgemeinen Reihenfolge nichts ändern wird. Es wird also wohl Mai 2021 werden.

Weiter ist davon auszugehen, dass das Smartphone mit dem a-Zusatz sich im unteren Preissegment einordnen wird, so wie es schon beim Pixel 3a und dem aktuellen Pixel 4a der Fall gewesen ist. Und genau an dieser Stelle kommen wir schon zum Hauptproblem des Pixel 5a: Googles Smartphone-Sammlung aus dem vergangenen Jahr, das von großen Verzögerungen geprägt war. Der Vorgänger des Pixel 5a, das Pixel 4a, wird erst gut ein halbes Jahr auf dem (deutschen) Markt sein und eigentlich noch keinen Nachfolger benötigen.

Das Pixel 5 wurde nicht mehr im absoluten Premium-Segment angesiedelt, sondern eine Stufe darunter im Markt platziert. Dadurch konnte der Preis sinken und möglicherweise die Verkaufszahlen steigen – dazu gibt es derzeit noch keine belastbaren Zahlen. Diese Entscheidung mag aus vielerlei Gründen vernünftig gewesen sein, schwächt aber die gesamte a-Serie. Rechnen wir dann noch den Preisverfall des Pixel 5 von Oktober 2020 bis Mai 2021 ein, hat das Pixel 5a schon zwei Konkurrenten.









Das Pixel 5a wird auf große interne Konkurrenz treffen

Aber auch das Pixel 4a 5G könnte problematisch werden: Das Gerät könnte die a-Serie etwas verwässert haben, denn 5G erfordert eine bessere Ausstattung, was aufgrund der Namenswahl schon vor einigen Monaten für Verwirrung gesorgt hat. Das auf dieses Dreigespann folgende Smartphone wird es damit nicht leicht haben. Google müsste das Pixel 5a ebenfalls etwas weiter Richtung Sommer oder gar Herbst verschieben oder sich etwas bahnbrechendes einfallen lassen, um sich gegen die starke interne Konkurrenz zu behaupten.

In den nächsten Wochen kann schon mit ersten Leaks und Informationen rund um das Pixel 5a gerechnet werden, wenn es denn tatsächlich als Frühjahrs-Flaggschiff rund um den Monat Mai vorgestellt werden sollte. Bisher ist bis auf die Roadmap und einigen nicht relevanten Erwähnungen noch nichts über die künftigen Pixel-Smartphones bekannt, aber rund um die erste Developer Preview des nächsten Android darf auch immer mit Neuigkeiten aus dem Hardware-Lager gerechnet werden.

Und vielleicht kommt ja doch noch die große Überraschung und Google zieht das Pixel 6 etwas vor – wenn es denn so sein sollte, gäbe es kaum ein besseres Jahr als 2021 aufgrund der Vorzeichen des vergangenen Jahres. Fraglich, ob man dann überhaupt noch ein Pixel 5a vorstellen müsste oder direkt mit einem Pixel 6a fortgefahren werden kann. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und dürfen gespannt sein, welches der vier geplanten Smartphones zuerst auf den Markt kommt und wie es sich im Pixel-Portfolio platzieren wird.















