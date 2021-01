Pixel 4a: Google verspricht baldigen Fix für das Problem mit dem Touchscreen – Gesten als Workaround (Video)

Google hat im vergangenen Jahr gleich drei unterschiedliche Smartphones vorgestellt, darunter auch das Pixel 4a 5G, das die Brücke zwischen den beiden anderen Smartphones spannen soll. Schon seit längerer Zeit gibt es Berichte über Probleme mit dem Touchscreen, die in den letzten Tagen große mediale Aufmerksamkeit erhalten haben und nun endlich gefixt werden sollen. Mit dem anstehenden Android-Sicherheitsupdate soll es wohl soweit sein.



Wer sich nicht zwischen Pixel 4a und Pixel 5 entscheiden kann, greift vielleicht zum Pixel 4a 5G und könnte über ein lästiges Problem stolpern: Der untere Bereich des Touchscreens reagiert sehr schlecht und benötigt manchmal mehrere Anläufe, bis die Eingabe auf Höhe der eingeblendeten Menüleiste erkannt werden. Kein gravierendes Problem, aber eben eines, das die Freude an der Nutzung stark trüben kann. Google hat nun erneut darauf verwiesen, mit einem der nächsten Updates einen Fix auszuliefern.

Hi Pixel Community,

We are aware of this issue and a fix will be included in an upcoming software update. In the meantime you can improve the responsiveness of your device with the following tips:

1. When tapping icons on the edge of the screen, tap the center of the button or the side of the button/icon furthest away from the edge of the display.

2. When tapping icons, including the navigation buttons on the bottom of your screen, use the tip of your finger or thumb instead. This will help improve touch recognition.