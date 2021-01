Samsung Galaxy S21 Livestream: YouTube überträgt das Unpacked-Event des Galaxy S21 ab 16:00 Uhr Live

Nach monatelangen Gerüchten ist es heute Nachmittag endlich soweit: Samsung wird das Samsung Galaxy S21 offiziell vorstellen und somit nicht nur die zahlreichen Lekas endgültig schließen, sondern auch die große Flaggschiff-Runde 2021 eröffnen. Wie üblich ist über die neue Samsung Galaxy S21-Familie bereits alles bekannt, aber dennoch dürfte die Präsentation wieder viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. YouTube überträgt die Vorstellung des Galaxy Unpacked-Event ab 16:00 Uhr im Livestream.



Samsung wartet nicht auf die üblichen großen (digitalen) Events, sondern spendiert seinem wichtigsten Flaggschiff des Jahres ein eigenes Event, das vermutlich ebenfalls ohne Publikum auskommen muss und nur im Livestream verfolgt werden kann. In den vergangenen Jahren waren die großen Samsung-Events immer wieder sehr sehenswert, was vielleicht mit längerer Vorlaufzeit ohne Publikum in diesem Jahr wieder der Fall sein kann – da gerät das eigentliche Produkt fast schon in den Hintergrund. Es lohnt sich also, am Bildschirm mit dabei zu sein.

Wer sich auch nur im Entferntesten für Smartphones interessiert und in den letzten Wochen nicht unter einem Stein verbracht hat, der dürfte die zahlreichen Leaks rund um die Samsung Galaxy S21-Smartphones mitbekommen haben. Wie üblich gab es schon sehr früh zahlreiche Leaks, später Renderbilder und als Highlight gestern Abend vollständig geleaktes Pressematerial rund um das Galaxy S21 Ultra, das in diesem Jahr erstmals den S Pen mitbringen wird, der bisher nur exklusiv auf der Note-Serie sowie den Tablets zum Einsatz kam.

Alle Informationen rund um die Galaxy S21-Smartphones findet ihr auf den einschlägigen Webseiten, hier im Blog beteiligen wir uns bekanntlich nur an Leaks und Spekulationen rund um die Google-Smartphones. Wer handfeste Informationen möchte, wartet aber einfach noch wenige Stunden und schaut sich heute Nachmittag ab 16:00 Uhr einfach den Livestream bei YouTube an. Vielleicht wird es ja doch noch die eine oder andere Überraschung abseits der eigentlichen Smartphones geben.

Nach wie vor ist übrigens nicht klar, ob das Galaxy S21 auch die Galaxy Note-Serie ablösen wird. Diese hat sich in den vergangenen Jahren eigentlich nur noch durch den S Pen von der S-Serie abgehoben, der ja nun ebenfalls in diese Serie gewandert ist. Gut möglich, dass Samsung im Herbst in anderer Form nachlegt und einen Ultra-Ultra-Ableger auf den Markt bringt – aber von dem sind wir noch weit entfernt.









Livestream der Galaxy S21 Präsentation ab 16:00 Uhr auf YouTube

Das Galaxy Unpacked-Event wird vermutlich nicht nur die neue Galaxy S21-Familie bringen, sondern auch einige weitere Produkte von Kopfhörern bis zu Smart Tags, von denen es in den letzten Tagen einige Leaks und Informationen gegeben hat – aber das ist noch nicht ganz gesichert. Spannend wird es übrigens auch sein, ob und welche Rolle Google rund um die Präsentation spielen könnte. In den letzten Jahren gab es immer wieder exklusive Google-Features und auch in diesem Jahr dürfte es ähnlich sein. Dazu ist aber noch nichts bekannt.

Sollte es etwas relevantes rund um Google geben, werden wir euch natürlich hier im Blog zeitnah darüber berichten. Ansonsten sollte der Livestream ausreichen und die einschlägigen Smartphone-Webseiten haben ihr Material sicherlich schon vorbereitet und warten nur auf die Freigabe um 16:00 Uhr 😉

Und wer sich schon jetzt auf das Galaxy S21 einstimmen möchte, findet in diesem Artikel alle Hintergrundbilder- und Videos rund um das Samsung Galaxy S21.















