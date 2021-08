Samsung Galaxy Watch 4, Z Fold 3 & Z Flip 3 Livestream: YouTube überträgt das Unpacked Event ab 16:00 Uhr Live

Es ist wieder Event-Zeit: Samsung lädt heute Nachmittag zur Galaxy Unpacked Präsentation, auf der neben den beiden neue Smartphones Z Fold 3 sowie Z Flip 3 auch die Samsung Galaxy Watch 4 vorgestellt werden soll. Wer die Präsentation der Smartwatch und möglicherweise auch erste Einblicke in das neue Wear OS nicht verpassen möchte, kann die Vorstellung Live ab 16:00 Uhr bei YouTube im Livestream verfolgen.



Samsung lädt zum alljährlichen Unpacked-Event, auf dem normalerweise die nächste Generation des Galaxy Note vorgestellt werden würde, doch auf dieses wird in diesem Jahr bekanntlich verzichtet – wohl auch wegen der schlechten Verkaufszahlen des Galaxy S21. Aber dennoch haben die Südkoreaner einiges in petto und zeigen heute Nachmittag zwei neue Smartphones, dazu passende True Wireless-Kopfhörer sowie natürlich die Galaxy Watch 4.

Die Foldables könnten den Markt weiter voranbringen und weiteren Modellen anderer Hersteller die Tür öffnen (unter anderem auch dem Pixel Fold), aber richtig interessant wird es erst bei der Smartwatch. Die Galaxy Watch 4 wird in der Standardversion sowie in der Classic-Variante in jeweils zwei Ausführungen erscheinen und als erste Smartwatch Googles neues Betriebssystem Wear OS 3 auf den Markt bringen. Die neue Version sowie Samsungs Wechsel auf Googles Plattform macht das Ganze sehr interessant.

Es ist zu erwarten, dass die Smartwatch neben den beiden Smartphones und den Kopfhörern leider nur eine Nebenrolle spielen wird, sodass möglicherweise auch Google direkt im Anschluss noch einmal das neue Wear OS und auch die Smartwatches vorstellt. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten.









Galaxy Unpacked Livestream

Die Präsentation wird wie üblich im Livestream übertragen, der auf vielen Kanälen verfügbar ist – von der Samsung-Webseite über Twitter bis Facebook und natürlich auch bei YouTube. Oben findet ihr den YouTube-Livestream, der ab 16:00 Uhr beginnt und gleichzeitig den Beginn der Präsentation markiert. Es ist wohlgemerkt ein Livestream und keine Premiere – also kein aufgezeichnetes Event und somit ist auch kein Vorspulen möglich.

Wir werden im Anschluss möglicherweise über die vorgestellten Produkte berichten, je nach Relevanz aus Google-Sicht. Und vielleicht gibt es ja das eine oder andere Neue rund um das kommende Wear OS-Betriebssystem zu erfahren. Bis es soweit ist, findet ihr in diesem Artikel alles über das neue Wear OS und HIER alle Leaks und Infos zur Samsung Galaxy Watch 4.

