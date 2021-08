Smartphone-Marktanteile: Xiaomi überholt Samsung – ist erstmals größter Smartphone-Hersteller in Europa

Der Smartphone-Markt ist ständig in Bewegung und durch einige äußere Einflüsse verschieben sich die Marktanteile seit einigen Quartalen wieder sehr viel stärker als zu vor – davon kann derzeit vor allem Xiaomi profitieren. Der populäre chinesische Hersteller findet sich erstmals an der Spitze und hat Samsung vom ewig lang besetzten Thron im europäischen Markt gestoßen. An der Spitze geht es tatsächlich sehr eng zu.



Samsung war in vielen Regionen und auch weltweit seit dem Beginn des Smartphone-Booms an der Spitze, musste in den letzten Jahren aber immer mehr Marktanteile an die aufsteigende Konkurrenz abgeben – und nun auch die Krone. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Xiaomi zum zweitgrößten Smartphone-Hersteller in den USA aufgestiegen ist und nun geht es auch in Europa weiter nach oben: Xiaomi hat Samsung von der Spitze verdrängt.

Laut aktuellen Zahlen von Strategy Analytics kommt Xiaomi in Europa nun auf einen Marktanteil von 12,7 Prozent, Samsung liegt mit genau 12 Prozent knapp dahinter und Apple ist mit knapp unter 10 Prozent ebenfalls nah dran. Während Xiaomi, Apple und vor allem Realme stark wachsen konnten, musste Samsung weiter Federn lassen und derzeit sieht es nicht so aus, als wenn man sich den Spitzenplatz auf absehbare Zeit zurückholen kann.

