Pixel 7, Pixel 6a & Fold: Erste Hinweise auf die nächste Generation der Google-Smartphones in Android 12 Beta

Google hat vor wenigen Tagen überraschend die Pixel 6-Smartphones angekündigt, die mit sehr großen Erwartungen im Herbst auf den Markt kommen. Doch intern ist Google natürlich schon wieder einen Schritt weiter und arbeitet an der nächsten Generation der Pixel-Smartphones. In der aktuellen Android 12-Beta finden sich nun erste Hinweise auf ein Pixel 6a sowie wohl auch auf das Pixel 7.



Die Pixel 6-Smartphones stehen vor der Tür und Google soll wohl schon in wenigen Tagen doch noch das neue Budget-Smartphone Pixel 5a vorstellen, das sehr wahrscheinlich aber nicht in Deutschland auf den Markt kommen wird. Außerdem steht zum Ende des Jahres noch das erste faltbare Smartphone Pixel Foldable auf der Agenda, womit das Smartphone-Jahr 2021 dann schon wieder abgeschlossen ist. Insgesamt vier neue Geräte.

Auch 2022 kommen mindestens drei neue Pixel-Smartphones

In der aktuellen Android 12 Beta wurden nun gleich drei neue Codenamen entdeckt, die auf kommende Pixel-Smartphones hindeuten dürften: Whitefin, Pipit und Bluejay. Dabei handelt es sich um einen Fisch- und zwei Vogelnamen. Und das ist dann auch schon der erste Hinweis, denn bisher setzte Google stets auf Fischnamen und wechselt erst mit dem Pixel 6, das auf den eigenen Tensor-Chip setzt, auf Vogelnamen. Es werden also wohl zwei neue Smartphones mit Tensor und eines mit einem Qualcomm-Chip kommen.

Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei mindestens einem den Codenamen um das Pixel 7 und Pixel 6a sowie ein weiteres Smartphone handelt, über das bisher nur wenig bekannt ist. Eventuell ein Ableger eines der beiden Smartphones, vielleicht ein weiteres Foldable oder ein anderes Gerät. Aber warum sollte man beim Pixel 6a oder Pixel 7 wieder auf den eigenen Chip verzichten? Das ist noch unklar, aber für Spekulationen ist es noch etwas zu früh.









Die kommenden Pixel-Smartphones

Whitefin

Bei Whitefin, dem einzigen Smartphone mit einem Fischnamen, dürfte es sich nur um ein Testmodell handeln. In jedem Jahr tauchen Codenamen von Geräten auf, die dann doch nicht verwendet wurden oder aus strategischen Gründen nicht produziert wurden – so wie etwa das bekannte Needlefish oder das Pixel 4 5G. Gut möglich, dass man sich eine Tür offenhalten möchte, falls der eigene Tensor-Chip doch nicht die erwartete Leistung bringen kann oder für Probleme sorgt. Konkret ist diesem Namen also derzeit kein Gerät zuzuordnen.

Bluejay

9to5 spekuliert darüber, dass es sich bei Bluejay um den endgültigen Codenamen für das Pixel Foldable handelt, das bisher intern als “Passport” bezeichnet wurde. Ich halte eine Namensänderung allerdings für recht unwahrscheinlich, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt – gut vier Monate vor der erwarteten Präsentation. Allerdings bin ich auch deutlich weniger in der Materie als die Teardown-Experten mit ihrem Codenamen-Fachwissen. Für ein Foldable spricht, dass zusätzlich die Bezeichnung “Blueport” – ein Mix aus Bluejay und Passport – aufgetaucht ist. Ich gehe eher von einer Bezeichnung für das Pixel 7 aus, mit dessen Entwicklung man aufgrund des Tensor-Chips früher als bisher begonnen hat. Aber wie gesagt: Ist nur meine These.

Pipit

Bei Pipit soll es sich um das Pixel 6a handeln – und damit vielleicht um eines der schon jetzt spannendsten Smartphones des kommenden Jahres. Das Pixel 6 wird heiß erwartet und beim Pixel 6a müsste es sich dann um ein deutlich günstigeres und leicht abgespecktes Pixel 6 handeln. Schon jetzt kann man sagen, dass das sehr gute Aussichten auf Erfolg hat. Das Smartphone steht in einer Reihe mit den Codenamen der Geräte Pixel 3a, 4a und 5a.

