Android: So schnell und zuverlässig liefern die großen Smartphone-Hersteller Googles Sicherheitsupdates aus

Google hat vor wenigen Tagen das Android Sicherheitsupdate für den Monat August veröffentlicht, das wie gewohnt innerhalb weniger Stunden nach der Ankündigung auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt wurde. Andere Hersteller, allen voran Samsung, sind sogar noch schneller. Aber wie steht es mit der Zuverlässigkeit und dem Tempo der anderen Smartphone-Hersteller? Eine interessante Statistik zeigt, wie lange die Hersteller benötigen und wie viele Updates sie überspringen.



Google veröffentlicht an jedem ersten Montag eines Monat das Android-Sicherheitsupdate, das unmittelbar nach der Ankündigung für alle Pixel-Nutzer zum Download bereitsteht. Hinter den Kulissen steht das Update zu diesem Zeitpunkt allerdings schon längere Zeit zur Verfügung, sodass auch die anderen Smartphone-Hersteller zumindest die theoretische Chance haben, eine ähnliche Geschwindigkeit wie Google (oder sogar schneller) zu erreichen. Dass das möglich ist, wird immer wieder bewiesen.

AndroidPolice hat sich in den letzten Monaten die Sicherheitsupdates der großen Hersteller und ihrer Flaggschiffe angesehen und interessante Statistiken dazu veröffentlicht, wie schnell und zuverlässig sie diese an ihre Nutzer ausliefern. Insbesondere Samsung kommt mit den großen Modellreihen der S- und Note-Serie sehr gut weg – nämlich mit derselben Punktzahl wie Google. Beide Smartphone-Serien erhalten das Update spätestens am ersten Tag. Die Betonung liegt auf “spätestens” – schaut euch nur die folgende Infografik an.

Samsung ist in den letzten Monaten immer wieder das Kunststück gelungen, das Update in manchen Regionen und für einige Nutzer noch vor Google auszuliefern – bei vorteilhafter Wochentag-Konstellation sogar deutlich vor Google. Und so ist es kaum noch eine Meldung wert, wenn Samsung am Freitag oder gar Donnerstag der Vorwoche bereits das Update ausliefert, während Pixel-Nutzer noch einige Tage warten müssen. Das ist nicht weiter schlimm, aber dennoch “faszinierend”.









In obiger Statistik könnt ihr sehen, wie viel Zeit sich die Hersteller mit ihren Smartphones in der Vergangenheit gelassen haben. Es zählen die Anzahl der Tage seit der Veröffentlichung bis zum ersten bekannten Rollout. Allerdings muss man beachten, dass die Zeiten für jeden Monat summiert werden, sodass die längere Zeit am Markt befindlichen Geräte eine immer schlechtere Chance auf die vorderen Plätze haben. Liefert Hersteller X also stets mit 3 Tagen Verspätung, sind es nach einem Jahr schon 36 Tage.

Dennoch ist Samsung das Kunststück gelungen, sowohl mit dem Galaxy S20 sowie dem Galaxy Note 20 auf Null Tage zu kommen, so wie Google mit den Pixel-Smartphones. Das normale S20 steht sogar bei Minus 1. Auch für das Galaxy S10 sieht es noch sehr gut aus. Überraschenderweise liegt das Google Pixel 5 sogar hinter den Samsung-Smartphones, was einzig daran liegt, dass es einmal ein kleines Problem gab und Google den Rollout verzögern musste. Weil Google das vorab aber nicht ausreichend angekündigt und wenig Transparenz gezeigt hat, sind diese Straftage durchaus berechtigt.

Wie ihr seht, sind ASUS und OnePlus die traurigen Spitzenreiter am Ende dieser Liste. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Liste der beobachteten Geräte sehr übersichtlich ist und nur die Flaggschiffe der letzten Quartals bis einschließlich diesem Frühjahr enthält. Außerdem müsst ihr beachten, dass einige Hersteller von Hause aus nur jeden zweiten Monat ein Update ausliefern, sodass sie im jeweiligen Pausen-Monat dennoch mit Null Tagen davonkommen. Wie viele Monate die Hersteller insgesamt ausgelassen haben, seht ihr in den umfangreichen Detailinformationen bei AndroidPolice.

Aber was ergibt sich nun aus dieser Statistik? In einer weiteren Grafik sind diese Werte miteinander ins Verhältnis gesetzt und in Punkte umgewandelt worden. Diese beinhalten sowohl die Geschwindigkeit als auch die Zuverlässigkeit inklusive einiger Strafpunkte oder Bonuspunkte – es ist also zum Teil auch eine leicht subjektive Auflistung. Schaut euch dazu das folgende Diagramm an.









Gleich sechs Smartphones können die volle Punktzahl erreichen und wenig überraschend sind es die gleichen Geräte aus den Häusern Google und Samsung, die auch die Listen mit der Zeitverzögerung anführen. Große Überraschungen gibt es nicht mehr, aber vielleicht schaut sich der eine oder andere die Liste auch als Inspiration für den nächsten Smartphone-Kauf an. Denn wer schnelle und zuverlässige Update möchte, ist mittlerweile nicht mehr einzig und allein auf Google angewiesen.

Insbesondere Samsung macht seit einiger Zeit eine sehr starke Figur und wird hoffentlich auch in Zukunft zumindest bei den großen (und teuren) Flaggschiffen darauf setzen, diese Messlatte weiter zu erreichen und immer wieder mal vor Google zu gelangen. Dabei wäre es natürlich hilfreich, wenn sich das in den Marktanteilen und Verkaufszahlen widerspiegeln würde – was derzeit allerdings ganz und gar nicht der Fall: Erst vor wenigen Tagen hat Xiaomi Samsung nach über zehn Jahren vom Thron gestoßen>/a> Dennoch zeigt sich, dass es selbst mit vielen Anpassungen geht, wenn die Hersteller nur wollen…

Und wenn man es überhaupt nicht hinbekommt, dann muss man irgendwann aus dem Markt aussteigen, wie das traurige Beispiel LG zeigt.

» Smartphone-Marktanteile: Xiaomi überholt Samsung – ist erstmals größter Smartphone-Hersteller in Europa

[AndroidPolice]

