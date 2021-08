Pixel 6: Googles neuer Powerchip Tensor ist wohl nur ein Samsung Exynos-SoC mit neuem Namen (Bericht)

Google hat vor wenigen Tagen nicht nur die Pixel 6-Smartphones, sondern auch den neuen Powerchip Tensor vorgestellt. Ein Großteil der Ankündigung drehte sich um diesen Chip, in den man offenbar sehr große Hoffnungen steckt – aber ist da vielleicht mehr Schein als Sein? Laut einem Bericht handelt es sich bei Tensor lediglich um einen Samsung Exynos-SoC, das bisher nicht auf den Markt gebracht wurde.



Der Tensor-SoC ist das Herzstück des Pixel 6 und könnte in Zukunft auch in weiteren Geräten zu finden sein, doch vorerst zeigt sich Google sehr stolz auf das bisher erreichte. Man spricht von einem Powerchip, der sich vor der Konkurrenz nicht verstecken muss und dieser dank starker KI-Funktionen sogar überlegen sein soll. Das alles will man in nur vier Jahren entwickelt haben. Aber schmückt man sich dabei vielleicht mit fremden Federn?

In einem Bericht ist nun die Rede davon, dass es sich bei Tizen um den Samsung Exynos 9855 handeln, der vom südkoreanischen Unternehmen bisher allerdings nicht verwendet wurde. Dafür spricht unter anderem, dass sowohl das Google-Projekt als auch das Samsung-Produkt unter dem Codenamen “Whitechapel” liefen. Der neue Chip soll dem Exynos 9840 aus dem Galaxy S21 überlegen sein, aber hinter dem kommenden Exynos 9925 für das 2022er-Flaggschif liegen. Samsung hat offenbar eine SoC-Generation übersprungen und nun wissen wir möglicherweise auch warum.

Dass der Tensor-Chip in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt und produziert wird, ist schon seit langer Zeit bekannt. Allerdings war bisher nicht bekannt, wie groß Samsungs Anteil an der Entwicklung ist. Gut möglich, dass Google sich ein mehr oder weniger fertiges SoC-Design geschnappt und dieses an die eigenen Bedürfnisse angepasst hat. Warum auch nicht, spricht nicht viel dagegen. Das trübt natürlich ein wenig die innovative Stimmung, aber dem Endnutzer (= Käufer) wird es egal sein.

