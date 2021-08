Google Glass vor Comeback? Googles Hardware-Chef stellt neue AR-Geräte mit Pixel 6-Chip Tensor in Aussicht

Google hat die neuen Pixel 6-Smartphones angekündigt, die nicht nur über ein neues Äußeres verfügen sollen, sondern auch unter der Haube kräftig nachlegen – allen voran mit dem Tensor-Chip. In einem Interview hat Hardware-Chef Rick Osterloh nun durchblicken lassen, dass der Chip langfristig nicht nur in Smartphones zum Einsatz kommen soll und auch das lange erwartete Comeback von Google Glass denkbar ist.



Kaum ein Hardware-Produkt aus dem Hause Google ist mit so großem Tamtam vorgestellt, mit großen Ambitionen gestartet und dann so spektakulär gescheitert wie Google Glass. Hinter den Kulissen wurde das Projekt zwar niemals eingestellt und steht heute vor allem für enge Business-Partner zur Verfügung, doch seit dem damaligen Flop hat sich Google nicht mehr zu den Smart Glasses für Privatnutzer geäußert. Abr das könnte sich bald ändern.

Schon seit längerer Zeit gibt es Hinweise auf ein Google Glass-Comeback und angesprochen auf die starken AR-Fähigkeiten des Tensor-Chips hat Googles Hardware-Chef Rick Osterloh das Ganze nicht verneint, sondern eher für die ferne Zukunft in Aussicht gestellt.

Google Tensor is a perfect foundation for making big improvements in AR. AR incorporates a lot of machine learning techniques to be able to understand what’s happening.

Without a doubt, sometime in the future, there will be the ability to have those experiences on different devices too, but for now I think your phone is the most relevant place where you’ll see a lot of them show up.