Google Store: Pixel Buds können nun vorbestellt werden & Pixel 4a bleibt wohl noch länger verfügbar

Auch an diesem Wochenende gibt es im Google Store eine Reihe von Aktionen, mit denen man die Nutzer vom Kauf des wachsenden Produkt-Portfolios überzeugen möchte. Viel interessanter sind aber zwei schon seit längerer Zeit gelistete Produkte, die es in den letzten Tagen in die Tech-Schlagzeilen geschafft haben: Pixel 4a und die Pixel Buds A. Eines ist noch kurzzeitig, das andere überhaupt erst erhältlich.



In den letzten zwei Wochen ist in der Pixel-Welt viel passiert: Erst wurden die Pixel 6-Smartphones angekündigt, dann wurde das Pixel 5a vorgestellt und nur einen Tag später wurde der Verkaufsstart der Pixel Buds A angekündigt. Die letzten beiden sind besonders interessant, denn die unmittelbar betroffenen Geräte sind nun verfügbar.

Pixel 4a

Weil das Pixel 5a hierzulande nicht auf den Markt kommt, hat Google angekündigt, dass sowohl Pixel 4a als auch Pixel 4a 5G noch etwas längere Zeit erhältlich sein sollen. Normalerweise würde man schon sehr bald den Stecker ziehen, doch in diesem Fall sollen die Smartphones noch so lange produziert werden, wie Komponenten erhältlich sind. Das ist eine extrem ungenaue Zeitangabe, zeigt aber zumindest, dass beide Geräte wohl noch produziert werden. Rechnet man die Produktionszeit, das Verschiffen, die Lagerhaltung und die Lager der Händler mit herein, dann könnten die Smartphones noch einige Monate erhältlich sein.

Pixel Buds

Über zwei Monate nach der Präsentation sind endlich die Pixel Buds im deutschen Google Store erhältlich. Sie können sowohl im Google Store als auch bei Media Markt und Saturn vorbestellt werden und werden dann schon ab dem 25. August verschickt. Mehr Details dazu findet ihr im folgenden Artikel:

