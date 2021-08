Pixel 4a: Googles Budget-Smartphone soll trotz Pixel 5a weiterhin verfügbar bleiben – so lange es möglich ist

Google hat gestern Abend recht unspektakulär das Pixel 5a angekündigt, das lediglich in den USA und Japan auf den Markt kommen wird. Das bedeutet, dass über kurz oder lang in vielen Ländern kein Budget-Smartphones aus der Pixel-Reihe erhältlich sein wird, aber Google will das Ende so weit wie möglich hinauszögern. Man hat angekündigt, dass sowohl das Pixel 4a als auch Pixel 4a 5G weiterhin verfügbar bleiben sollen.



Der gestrige Tag war vollgepackt mit Pixel-News: Zuerst wurde das Pixel 5a vorgestellt, wenig später gab es den großen Pixel 6-Dämpfer mit einer eher negativen Überraschung und am selben Tag hat man endlich wieder an die smarten Kopfhörer gedacht, denn die Pixel Buds A sind nun vorbestellbar. Doch wie geht es international weiter, wenn das Pixel 5a nur in zwei Ländern verfügbar sein wird?

Google hat es zwar nicht offiziell angekündigt, aber in mehreren Interviews durchklingen lassen, dass die beiden Smartphones Pixel 4a und Pixel 4a 5G auf absehbare Zeit weiterhin erhältlich bleiben sollen – so lange sie noch produziert werden können. Man macht es von der Verfügbarkeit der Komponenten abhängig. Das ist eine extrem ungenaue Zeitangabe, zeigt aber zumindest, dass beide Geräte wohl noch produziert werden. Rechnet man die Produktionszeit, das Verschiffen, die Lagerhaltung und die Lager der Händler mit herein, dann könnten die Smartphones noch einige Monate erhältlich sein.

Wer Interesse hat, sollte dennoch nicht zu lange warten. Ein internationaler Start des Pixel 5a ist weiterhin nicht ausgeschlossen, wurde aber mit keiner Silbe erwähnt und bleibt unwahrscheinlich. Vermutlich werden WIR erst mit dem Pixel 6a wieder ein Budget-Smartphone erhalten.

Die neuen Pixel-Smartphones

