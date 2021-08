Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Schneller aufladen – Googles neue Smartphones sollen schneller laden; leider ohne Adapter

Die kommenden Pixel 6-Smartphones wurden von Google bereits offiziell angekündigt, doch bis zur Präsentation in gut zwei Monaten ist noch viel Zeit, in denen uns die Leaker weitere Details verraten können: Nachdem am Beginn der Woche bekannt wurde, dass man keine Ladegeräte mitliefern wird, gibt es nun ein weiteres interessantes Detail: Die Smartphones sollen mit bis zu 33 Watt laden.



Google gibt bei den Pixel 6-Smartphones richtig Gas und schraubt in allen Bereichen die Leistung nach oben. Angefangen beim Tensor-Prozessor über die Kameras und Spezifikationen bis hin zum Akku. Wie nun bekannt wurde, sollen sich die Pixel 6-Smartphones mit bis zu 33 Watt laden lassen und somit über ein “Speed-Charging” verfügen. Das wäre ein deutlicher Schritt nach vorn, aber noch immer von den Topwerten der Konkurrenz entfernt.

Derzeit handelt es sich nur um eine Spekulation, denn ein anonymer Kontakt will zahlreiche 33 Watt-Bricks in der Pixel-Abteilung erspäht haben, die sehr wahrscheinlich für die kommende Pixel-Generation getestet werden. Fraglich allerdings, wie diese Person in diese Bereiche Einblick erhalten konnte und ob Google jetzt noch – gut zwei Monate vor der Präsentation – eine solche Hardware-Entscheidung treffen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass die Smartphones grundsätzlich dazu in der Lage sein werden und man das Ganze dann per Software regelt.

Doch wie so oft, muss man beide Seiten betrachten: Ein Smartphone mit 33 Watt kann seine Wunder nur dann vollbringen, wenn auch das Ladegerät 33 Watt liefert. Und dieses liefert Google ja bekanntlich bei der sechsten Generation nicht mit. Noch ist unklar, ob man diese separat verkaufen wird.

