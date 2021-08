Android Auto: Googles Infotainment-Plattform kabellos nutzen – neuer Carsifi-Dongle macht es möglich (Video)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto lässt sich nur in Kombination mit einem Smartphone auf dem Display im Fahrzeug verwenden, das dürfte jedem Nutzer bekannt sein. Weil die allermeisten Fahrzeuge bzw. deren Infotainment-Displays noch keine kabellose Verbindung unterstützen, gibt es nun ein neues Kickstarter-Projekt, das dies sehr einfach ändern möchte. Das Projekt Carsifi macht dabei auch dem älteren Projekt AAWireless Konkurrenz.



Die Android Auto-Oberfläche auf dem Infotainment-Display im Auto wird vollständig über das Smartphone gesteuert, das dafür entweder per USB-Kabel oder kabellos angebunden sein muss. Die Kabelvariante war lange Zeit der absolute Standard und erst seit dem vergangenen Jahr verbreitet sich ganz langsam die kabellose Nutzung – die aber von den allermeisten Geräten bisher noch nicht unterstützt wird. Doch es braucht kein neues Display oder gar Fahrzeug, um das Smartphone kabellos anzubinden, sondern nur ein kleines Gadget.

Bei Kickstarter hebt derzeit das Projekt Carsifi ab, das ähnlich wie AAWireless einen kleinen Dongle entwickelt hat, das die kabellose Anbindung mit jedem Gerät möglich macht. Dabei setzt man auf das gleiche Konzept wie das andere Projekt: Der Carsifi-Dongle wird per Kabel mit Infotainment-Display verbunden und fungiert als Brücke zwischen den beiden Geräten. Das Android-Smartphone muss sich dann nur per Wifi mit dem Dongle verbunden, der die Daten an das Display im Auto weiterleitet. Das Konzept ist bekannt und funktioniert auf Software-Seite ohne Probleme.

Das Kickstarter-Projekt hat sein Spendenziel von 10.000 Dollar schon nach wenigen Tagen erreicht und steht mittlerweile beim zehnfachen dessen, was man eigentlich an Kapital benötigt hätte. Kein Wunder, denn auch AAWireless ging schon durch die Decke und das neue Projekt macht zumindest auf den ersten Blick einen besseren Eindruck. Die ganze Aufmachung sieht professioneller aus, aber das kann natürlich täuschen.

















Ich denke, die Bilder und das Video sprechen für sich. Carsifi besteht aus einem sehr kleinen Dongle, der praktisch keinen Platz wegnimmt und auch problemlos in der Hosentasche mitgenommen werden kann. Im Allgemeinen bleibt es aber im Fahrzeug und steht somit stets für die kabellose Verbindung zur Verfügung. Dabei unterstützt man auch den schnellen Wechsel zwischen mehreren Smartphones. Einfach einmal den “Magic Button” antippen und schon kann der Wechsel erfolgen.

Das Projekt sieht sehr interessant aus und man hat sich das Ziel gesetzt, schon im November die ersten Unterstützer zu beliefern. Derzeit sieht es so aus, als wenn man das auch einhalten könnte. Denn im Gegensatz zu AAWireless beginnt man mit dem Kickstarter-Projekt nicht von vorne, sondern möchte lediglich Kapazitäten aufbauen. Nach eigenen Angaben ist der Dongle schon seit längerer Zeit im Verkauf und soll nun als zweite kleinere Version in großen Stückzahlen produziert und verkauft werden.

Bleibt abzuwarten, was daraus wird und wie sich das auf AAWireless auswirkt. Das “Original” (ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Dongle der ältere ist) hat seit langer Zeit große Produktionsprobleme, die man zwar sehr offen und transparent kommuniziert, aber am Ende möchten die Nutzer das Produkt natürlich auch irgendwann in Händen halten. Wofür würdet ihr euch entscheiden?

» Carsifi bei Kickstarter

