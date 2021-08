Pixel Foldable: Googles erstes faltbares Smartphone kommt wohl später – volle Konzentration auf das Pixel 6

Neben dem Pixel 5a 5G sowie den kommenden Pixel 6-Smartphones hätte Google noch in diesem Jahr ein weiteres Smartphone vorstellen sollen, das eine ganz neue Geräteklasse für das Unternehmen öffnen soll: Das Pixel Foldable. Doch daraus wird möglicherweise nichts werden, denn nun wurden Informationen bekannt, dass sich das Smartphone weiter verschiebt. Dennoch ist eine Preview im Oktober denbar.



Der Erfolg der Foldable-Smartphones ist trotz großer Bemühungen noch überschaubar und nur wenige Hersteller bieten ihre Geräte global für alle interessierten Nutzer zum Kauf an. Dennoch will Google schon jetzt mitmischen und bald das erste Pixel Foldable vorstellen, über das bisher nur wenige Details bekannt geworden sind. Ein zentraler Punkt war bisher, dass das Smartphone Ende 2021 oder vielleicht auch erst Anfang 2022 erscheinen wird. Nun wird es wohl Zweites.

91Mobiles will erfahren haben, dass sich das erste faltbare Pixel-Smartphone weiter verschiebt. Wie weit, ist nicht bekannt, aber von einem Verkaufsstart noch in diesem Jahr kann man wohl nicht mehr ausgehen. Über die Gründe ist nichts bekannt, doch möglicherweise macht auch bei diesem Gerät der Chipmangel ein Strich durch die Rechnung. Google dürfte sich voll auf das Pixel 6 konzentrieren und erst einmal alle Ressourcen in die Produktion des großen Hoffnungsträgers stecken.

Vielleicht ist es auch strategisch klüger, das vielleicht “aufregendere” Smartphone etwas zurückzuhalten und dem Pixel 6 nicht die Show zu stehlen. Die Leaker wollen allerdings erfahren haben, dass das Unternehmen einen Teaser für das faltbare Smartphone bei der Pixel 6-Präsentation zeigen könnte.

