Google Glass: Der neue Tensor-Chip besitzt starke AR-Fähigkeiten – kommt die Datenbrille bald wieder zurück?

Mit der Ankündigung der Pixel 6-Smartphones hat Google den neuen Tensor-Chip vorgestellt, in dem sehr große Hoffnungen für die Zukunft der Smartphones und sicherlich auch anderer Geräte ruhen. Schon jetzt ist bekannt, dass der Chip über ausgezeichnete AR-Fähigkeiten verfügt und damit auch einem gescheiterten Produkt zum Comeback verhelfen könnte, das 2022 den zehnten Geburtstag feiert: Google Glass.



Kaum ein Hardware-Produkt aus dem Hause Google ist mit so großem Tamtam vorgestellt, mit großen Ambitionen gestartet und dann so spektakulär gescheitert wie Google Glass. Hinter den Kulissen wurde das Projekt zwar niemals eingestellt, aber die meisten Endnutzer dürften es vergessen oder sich dafür niemals interessiert haben. Heute steht Glass nur einigen wenigen Business-Partnern zur Verfügung, doch seit dem damaligen Flop hat sich Google nicht mehr zu den Smart Glasses für Privatnutzer geäußert. Das könnte sich bald ändern.

Schon seit längerer Zeit gibt es Spekulationen und kleine Hinweise auf ein Glass-Comeback und es wäre doch eine schöne Sache, wenn man dieses genau zum zehnjährigen Jubiläum im kommenden Frühjahr ankündigen würde. Tatsächlich hat sich auch Googles Hardware-Chef Rick Osterloh, angesprochen auf Glass und die AR-Fähigkeiten von Tensor, eher offen als ablehnende geäußert:

Google Tensor is a perfect foundation for making big improvements in AR. AR incorporates a lot of machine learning techniques to be able to understand what’s happening.

Without a doubt, sometime in the future, there will be the ability to have those experiences on different devices too, but for now I think your phone is the most relevant place where you’ll see a lot of them show up.