Android Auto: Google bringt 12 neue Hintergrundbilder in die Infotainment-Plattform; Rollout steht bevor (Galerie)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto wird in Kürze ein großes Update erhalten, das viele Neuerungen in die Variante für das Auto-Display bringt. Dazu gehört die Möglichkeit, das Hintergrundbild der Plattform wechseln zu können, was bisher nur über Umwege erreicht werden konnte. In der aktuellen Version der App wurden nun 12 neue Wallpaper entdeckt, aus denen die Nutzer wählen können.



Die Oberfläche von Android Auto wurde vor mittlerweile eineinhalb Jahren sehr umfangreich aktualisiert und deutlich modernisiert, doch einen Punkt hatten die Entwickler vergessen bzw. ausgespart: Das Hintergrundbild. Seit dem Start von Android Auto besteht der Hintergrund aus einer schwarzen Fläche, die vom Nutzer nicht ohne Weiteres angepasst werden kann. Es gibt zwar Mittel und Wege über ein gerootetes Smartphone, aber das ist natürlich in der Masse nicht praktikabel.

Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Google in Kürze ein weiteres großes Update für Android Auto ausrollen wird, das unter anderem die Möglichkeit bietet, das Hintergrundbild auszutauschen. Endlich. Allerdings sollte man sich nicht zu früh freuen, denn als Nutzer hat man lediglich die Wahl aus zwölf verschiedenen Bildern, kann aber kein eigenes Medium aus der Galerie als Hintergrundbild wählen.

Die Einschränkung dürfte wohl aus Sicherheitsgründen bestehen, auch wenn ich das persönlich nicht nachvollziehen kann. Innerhalb der Apps (Maps, Musik, Telefon,…) ist das Hintergrundbild nicht sichtbar, sodass dieses den schnellen Blick auf das Display nicht beeinflussen kann. Möglicherweise spielen auch technische Gründe eine Rolle.









Oben seht ihr die Auswahl von zwölf Wallpapern, die in der APK-Datei von Android Auto 6.0 enthalten sind. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Hintergrundbilder, die mit dem ersten Rollout zur Auswahl zur Verfügung stehen werden. Weil die Funktionalität aber auch nach dem Update bisher noch nicht aktiviert worden ist, könnten bis zur Aktivierung aus der Ferne auch noch weitere Bilder dazustoßen oder einige entfernt werden.

Sieht doch auf jeden Fall schick aus und trotz des dunklen Themas dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Welches ist euer Favorit?

» Android Auto: Major-Update bringt viele neue Features auf Googles Infotainment-Plattform

