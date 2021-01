Android Auto: Endlich Hintergrundbilder! Hier gibt es alle Wallpaper der Infotainment-Plattform zum Download

Googles Infotainment-Plattform Android Auto erhielt mit dem jüngsten Major-Update viele neue Features, darunter auch die Möglichkeit, das Hintergrundbild auf dem Auto-Display auszutauschen. Bisher ist das Feature noch nicht bei vielen Nutzern angekommen, aber dennoch sind nun schon die zwölf Wallpaper verfügbar, die zur Auswahl stehen werden. Wir bieten sie euch hier wie üblich zum Download an.



Android Auto hat durch das Update auf Android Auto 6.0 viele neue Features erhalten, die allerdings erst noch serverseitig aktiviert werden müssen und somit erst im Laufe der nächsten Wochen oder gar Monate bei allen Nutzern ankommen werden. Auch eine vermeintlich einfache Sache wie der Austausch des Hintergrundbilds kann bei Google zu einer langen Geschichte werden und erst nach und nach bei den Nutzern freigeschaltet werden.

Google bietet nun die Möglichkeit, das Hintergrundbild auszutauschen, wobei einige Nutzer allerdings enttäuscht sein dürften, das es keine freie Motivwahl gibt, sondern man sich aus dem kleinen Pool der Wallpaper bedienen muss, die Google zur Verfügung stellt. Warum die Auswahl eingeschränkt wird, lässt sich leider nicht sagen. Es gäbe einige denkbare Gründe, wie etwa die Sicherheit für den hohen Kontrast oder auch technische Gründe aufgrund der Verbindung zum Smartphone, aber Google hat sich dazu nicht geäußert.

Wir haben euch die 12 Hintergrundbilder bereits gezeigt, die auf den ersten Blick wirklich schick anzusehen sind. Wie sie sich auf dem Infotainment-System im Auto machen, bleibt abzuwarten. Im Folgenden könnt ihr sie euch im Detail ansehen oder den gesamten Schwung schon einmal herunterladen und eventuell in gestreckter Form auf dem Desktop verwenden.









Die Wallpaper stellen passenderweise das Thema Auto in den Mittelpunkt. Die Bilder zeigen Großaufnahmen von Lederbezügen, Bremsscheiben und allgemeinen Flächen im Interieur des Autos sowie einige Streckenführungen bei Nacht. Es sind dunkle Motive, die aber schick anzusehen sind und sich sicherlich perfekt in das Konsolen-Display jedes Autos einschmiegen.

Wie üblich könnt ihr euch die Bilder in einer Galerie bei Google Fotos ansehen oder das gesamte Archiv bei Google Drive herunterladen. Derzeit stehen ein Dutzend Hintergrundbilder zur Verfügung, die allesamt eine Auflösung von 930×480 haben. Sie wurden direkt aus der frischen APK-Datei der Android Auto-App extrahiert – es handelt sich also um die Originale in der höchsten verfügbaren Auflösung.

Android Auto Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

