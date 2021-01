Chrome OS Wallpaper: Google spendiert zwölf schicke neue Hintergrundbilder im Knet-Stil (Galerie & Download)

Wir bieten euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen Smartphone-Wallpaper zum Download an, die sich sehr großer Beliebtheit erfreuen und in den allermeisten Fällen auf vielen weiteren Geräten verwendet werden können. Aber natürlich möchten auch Desktopnutzer schöne Aussichten genießen und so können wir euch nun eine frische Sammlung der neuen Chrome OS-Wallpaper zum Download anbieten. Und die sind wirklich sehr gelungen.



Nicht nur die Smartphone-Hersteller bringen mit jedem neuen Flaggschiff eine ganze Reihe neuer Wallpaper auf den Markt, sondern auch Google findet immer wieder engagierte Designer, die neue Hintergrundbilder für die Wallpaper-App oder auch für Chrome OS beisteuern. Jetzt war das Chromebook-Betriebssystem mal wieder an der Reihe, das eine neue Sammlung unter dem Titel „Imaginary“ erhalten hat, die wirklich schön anzuschauen ist.

Google bietet Chrome OS-Nutzern mit der internen Wallpapers-App eine ganze Reihe von Hintergrundbildern zur Auswahl, die nach Kategorien sortiert sind und natürlich bereits bei uns zum Download erhältlich waren. Jetzt haben Googles Designer nachgelegt und die neue Sammlung der Imaginary-Wallpaper geschaffen. Diese heben sich sehr stark von den vorherigen Designs ab und sind zwar genauso kunstvoll, dafür aber sicherlich trotz der Motive massentauglicher.

Hier seht ihr nur zwei Beispielbilder aus den insgesamt 12 neuen Hintergrundbildern, die allesamt einem ähnlichen Stil folgen. Es werden die unterschiedlichsten Charaktere dargestellt, die irgendwo zwischen Playmobil-Figuren, Knete und Pixar angesiedelt sind. Zu sehen sind ganz verschiedene Szenerien, die zwar auf den ersten Blick nicht unbedingt Wallpaper-tauglich sind, aufgrund ihrer Farbgebung aber doch sehr gut auf den Desktop passen – natürlich auch unter Windows und Mac OS.









Wir bieten euch wie üblich zwei verschiedene Möglichkeiten zur Ansicht und zum Download der Hintergrundbilder an. Ihr könnt diese entweder bei Google Fotos in Originalgröße ansehen und einzeln herunterladen oder direkt das gesamte Archiv aller 12 Bilder bei Google Drive herunterladen. Alle Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 3000 x 2000 und sind somit für nahezu alle Monitorgrößen geeignet. Aber auch das Abschneiden der Ränder sollte bei fast allen Motiven kein großes Problem sein.

Chrome OS Wallpaper Download: Galerie (Google Fotos) | Archiv (Google Drive)

[AndroidPolice]















